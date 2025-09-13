フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に生出演。

オープニングトーク後、この日の1曲目として俳優で歌手の吉田栄作の「心の旅」をオンエアした。

徳光は「奥様の内山理名さんとの間に待望のお子さんが誕生したっていうことなんですけどね」とこの1週間のニュースとして、吉田・内山夫妻の第1子誕生のニュースに触れた。

そのうえで「これも結構ですけど、僕は吉田さんの奥さんが内山理名さんってこと今回初めて知りました」と2人の結婚を今まで知らなかったと明かした。

吉田は10日、「こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました」と第１子誕生を報告。「母子共に健康です。僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています」と喜びをつづった。

待望の第1子が誕生し、「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」とユーモアも交えてコメント。「これからはこの新たな生命を第一に、そして妻の体調や育児の状況を鑑みつつ、仕事を含めて、生活していこうと考えております」などと伝えた。