◇プロボクシングWBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 （2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が13日、試合会場IGアリーナのサブアリーナで行われた。セミファイナルのWBO世界バンタム級タイトルマッチは、3度目の防衛戦に臨む王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO）がリミットの53.5キロ、同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ、25勝18KO4敗）は100グラム軽い53.4キロで一発クリアした。

計量後のフェースオフでは18秒間のにらみ合い。途中、メディナが一歩前へ出て鼻先まで顔を近づけたが、武居は全く動じることなく視線を外さなかった。最後は握手し、お互いにガッツポーズをして別れた

武居は昨年末に右肩を痛めてV2戦が今年5月に延期されたが、初回TKO防衛で世界戦自身初のKO勝利をマークした。11月に世界初挑戦予定のWBC同級1位・那須川天心（帝拳）との対決が来年にも期待されているが、「いったんそこは置いておく。ここを勝たないと何も始まらない」と強調。12日の公式会見では「武居由樹らしい試合を見せたい」と意気込んでいた。

メディナは那須川の元スパーリングパートナー。23年8月、前IBF世界バンタム級王者・西田凌祐（六島）との挑戦者決定戦に判定負けしたが、西田に負けてから2倍、3倍の努力をしてきた。今こそ自分が世界王者になる時だ」と宣言している。

オフィシャルはレフェリーがラモンペーニャ・ダオダッティ氏（プエルトリコ）、ジャッジはフェレンツ・ブダイ（ハンガリー）、スヴェン・グラフ（スイス）、ワレスカ・ロルダン（米国）の3氏が務める。