¡þMLB ¥ä¥ó¥¡¼¥¹4-1¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë47¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ª¥ê¥ÈÅê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¾ì³°¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ112¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥468¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï12Æü¤Î»î¹ç¤Ç2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª»á¤ÎµÏ¿¤ÈÊÂ¤ó¤ÇµåÃÄËÜÎÝÂÇ¿ôÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÄÌ»»362ËÜ¤È¤·¡¢¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª»á¤òÄ¶¤¨¤ÆÃ±ÆÈ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡þ¥ä¥ó¥¡¼¥¹ µåÃÄËÜÎÝÂÇµÏ¿(½Ð¾ì»î¹ç¿ô)
659ËÜ ¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹(2084»î¹ç)
536ËÜ ¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë(2401»î¹ç)
493ËÜ ¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°(2164»î¹ç)
362ËÜ ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸(1130»î¹ç)
361ËÜ ¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª(1736»î¹ç)
358ËÜ ¥è¥®¡¦¥Ù¥é(2116»î¹ç)