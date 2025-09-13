高橋英樹、娘宅の“広々した庭”で芝刈り手伝う 高橋真麻がオフショット公開「じぃじが汗だくになりながら芝を刈ってくれ、感謝しかありません」
フリーアナウンサーの高橋真麻（43）が12日、自身のブログを更新。「じぃじと付き人で俳優の佐藤くんがお庭の芝刈と家具の組み立てをしてくれました」と伝え、広々とした庭で掃き掃除をする父・高橋英樹（81）の様子を写真で紹介した。
【写真】「本当に頼もしいお父様ですね〜」娘・真麻宅の広々した庭で掃き掃除をする高橋英樹
自身も今夏、ひとり雑草抜きと芝刈りに励んだというが「2ヶ月であっという間にボーボー」に。
真麻は「御歳81歳のじぃじが汗だくになりながら芝を刈ってくれ、感謝しかありません」「家具の組み立ても2時間近くかかる難しい組み立てで本当に助かりました」と感謝しきりの様子で、「頼もし過ぎる父であります」と誇らしげにつづった。
ファンからは「本当に頼もしいお父様ですね〜」「なんたって〜桃太郎侍ですからね!!」「最高に可愛い英樹ぱぱお疲れ様」「親が元気でいてくれるほど幸せなことはありません」「お父様も娘と孫のためならと夢中に頑張ってくれることがうれしいですね。いつまでも仲良し親子でいてください」など、心温まるコメントが数多く寄せられている。
