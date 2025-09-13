茨城県の家庭で飼われていた体長150センチほどのエミューが脱走し、「エミュー」が一躍脚光を浴びた。実はエミューの肉は食用として流通している。いったいどんな味がするのか。テレビ朝日の田中萌アナウンサーがリポートした。

【映像】「肉肉しい」エミューのグリル（実際の映像）

田中アナが訪れたのは、東京・高田馬場にある「米とサーカス」。ここでは様々なジビエ料理がを楽しむことができ、エミューの肉をグリルで提供している。

日本一エミューがいる佐賀県基山町でもエミュー肉を販売している。株式会社きやまファームの柳瀬浩史はエミューの肉について「高タンパクなお肉なので、食感が肉肉しい。他のお肉とは違うので、そういうところを味わってほしい」と語る。

エミューの肉は、鉄分が牛肉の2.5倍、脂質は8分の1なのにカロリーは牛肉の半分以下で、鶏肉よりも低いのだという。

「米とサーカス」で提供されるエミューのグリルは、下処理された肉の表面を焼き、その後中までしっかり火を入れるため5分弱オーブンで加熱する。

エミューの肉を初めて食べるという田中アナは、見た目について「牛ステーキと変わらなさそう。ファミレスで見るのとあまり変わらない」とコメント。実際に食した田中アナは「結構噛みごたえがある。臭みとかは全くない。美味しい！噛めば噛むほど味が出てくる。タレとかなくてもお肉自体の味が濃いので、これだけで食べ進められる」と語った。味については「牛赤みステーキのような感じ。肉の旨みがしっかり詰まっている。脂がなくて本当に筋肉質。赤みのお肉を堪能している感じがする。ご飯にも合う」とリポートした。

改めてエミューの肉について感想を求められた田中アナは「鶏肉ではなく、牛の赤みステーキみたいな筋肉質な感じ。ソースはなく、塩胡椒のような味付けで、このままでも肉肉しい感じが美味しかった」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）