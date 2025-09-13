人気グループ・Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２３）が、２０２６年上半期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」に出演することが１３日、発表された。佐野にとって朝ドラ初出演となる。

演じるのは新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、ヒロイン・りん（見上愛）の良き相談相手となっていく島田健次郎役。「明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢さないように、皆さんの朝にぬくもりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたい」と意気込んだ。

朝ドラへの出演は、佐野の祖母が待ち望んでいたという。「６年前、僕が所属するＡぇ！ｇｒｏｕｐを結成した当時から、ばあばに『まぁはいつ朝ドラに出るんや？』ってせかされていました」と明かした上で「『ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！』かなえられてよかった。親孝行おばあ孝行できます」と喜んだ。

佐野自身にとっては「小学生のころ、朝ドラが始まると同時に学校に登校していました。毎朝のあの時間に心躍らせる家族の風景が印象的です」という存在。そして「たくさんの方から長年愛されてきた朝ドラに、『風、薫る』に出演できることを心から光栄に思います」と語った。

「風、薫る」は明治時代を舞台に、看護師という職業が確立される黎明（れいめい）期に、２人の女性が看護の世界に飛び込み、互いにぶつかり合いながら成長していく物語。見上愛と上坂樹里がＷヒロインをつとめる。