【アリ姉とキリギリス妹】婿は在宅だった！？違和感はグッと飲み込むのが正解＜第4話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第4話 婿は休み？
【編集部コメント】
娘のリフレッシュのために孫の面倒を見る実母さん。クルミさんの嬉しそうな笑顔に、やってよかったなと思います。しかし、なんと今日はクルミさんの夫タカシさんはご在宅なのだそう。え……？ だったらタカシさんに子どもを見てもらえれば……とは思いつつも、娘夫婦の円満のために言葉を飲み込む実母さん。すると、クルミさんの息子リクくんが間違ってマグカップを割ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
