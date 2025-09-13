◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

開幕して、オープニング種目として男子35キロ競歩が行われ、2022年オレゴン大会で銀、前回23年ブダペスト大会で銅メダルを獲得している元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝は18位。3大会連続のメダルはならなかった。

アクシデントにも見舞われた。序盤から先頭集団を引っ張るなど積極的なレースを展開。ところが27キロ付近でよろめき、一瞬胸を押さえるような仕草を見せるなど苦しい表情を浮かべた。それでも再び首位に立つなど力歩を見せたが失速を余儀なくされた。

最後まで諦めることなくゴールし深々と礼をしたが、ふらつきながらその場で倒れた。足を押さえながら、苦悶（くもん）の表情を浮かべて、車いすで引き揚げた。

湿度も高く過酷なコンディションの中でのレース。川野を含めた試合後の選手の様子について、谷井孝行ディレクターは「選手たちのレース後のコンディションなんですが、実際に会えてない選手もいるんですが、それぞれ医務室に行ってアイスバスに入ったりなど早急な対応をしながら、全員今、しっかりと問題ない状態でいます。本当にいろんな方々の早急な対応があり、選手を守ってくれたっていうところに対して感謝しています」と明かした。