Æ°Êª±à¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÆ°Êª¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¿©¤Ù²á¤®¤ÇÊ¢ÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö°ß¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¡Ä¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×ÆüËÜ¿Í¤È¡Ö¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡×Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
Ãæ¹ñµÚ¤ÓÃæ¹ñÂçÎ¦¤ÎÌ±¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ëµ¯¤¤ë³ëÆ£¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Íý²òÉÔÂ¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Î¶áÆ£Âç²ð»á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Ãæ¹ñ¤ÎËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏÂ¿©¤ÈÃæ²Ú¤ÎÈ¤¤ÎÃÖ¤Êý¤Î°ã¤¤
¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù (¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ)¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡×Ãæ¹ñ¿Í
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Æü¡¹¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀéÇ¯¤ÎÅÁÅý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿±ü¿¼¤¤¿©Êª¤À¡£
¤Þ¤º¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÏÂ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï´ù°Ê³°²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¡×¡ÊÃæ¹ñ¿Í½üÎ»桌»ÒÂÜÉÔµÉ¡¢Â¶Â¾ÂÜÅÔµÉ¡Ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£
»ä¤Ï¼ã¤¤»þÊ¬¤ËËÌµþÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Âç³Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÌµþÆ°Êª±à¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í»²´ÑµÒ¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¤à¤í¤ó¡¢¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤ÇÍè¤¿½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆ°Êª¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ³ÆÆ°Êª¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¡Ö¤¢¤ÎÆ°Êª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¿©¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡×¡Ê¿©ºßÃæ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤È¤Û¤É¤µ¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¡Ö¿©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡×¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤È½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ØÆþ¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤ÎµÒ¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä¯¤á¤Þ¤ï¤·¤Æ¤«¤éÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Ëè¿©¤Î¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤·»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÎäºÚ¤À¤±¤ÇÊ¢°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¿ôÆü¤â·Ð¤Ä¤È¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ÇÊ¢ÄË¤òµ¯¤³¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Ï¸À¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éº£Æü¤Ï°ß¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×
ËÉÙ¤ÊÄ´ÍýË¡
Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÏÄ´ÍýÊýË¡¤âËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¡£Â¯¤Ë¡Ö½½ÂçÄ´ÍýË¡¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖßÖ¡×¡ÊßÖ¤á¤ë¡Ë¡Ö¾ø¡×¡Ê¾ø¤¹¡Ë¡Ö¼Ñ¡×¡Ê¼Ñ¤ë¡Ë¡ÖÀù¡×¡ÊÀù¤¤¤ë¡Ë¡ÖßÚ¡×¡ÊÍÈ¤²¤ë¡Ë¡Ö燜¡×¡Ê¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼Ñ¹þ¤à¡Ë¡Ö焗¡×¡Ê¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡Ö炖¡×¡Ê¤È¤í²Ð¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡Ë¡Ö煨¡×¡Ê¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¡Ë¡Ö¾Æ¡×¡Ê¾Æ¤¯¡Ë¡£
¶ñºà¤òÂç¤¤ÊÃæ²ÚÆé¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢Ãæ²ÚÌý¡Ê¤´¤ÞÌý¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤êÌý¡¢ºÚ¼ïÌý¡¢ÂçÆ¦Ìý¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡¢ÆÚ¤ÎÇØ»é¤Ê¤É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂè°ì¤Ë¾ÃÆÇ¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢ÂèÆó¤ËÂÎ²¹¤Ë¶á¤Å¤±¤ÆÂÎÆâ¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¾Ã²½¤Ë¤è¤¤¤«¤é¤À¡£
1990Ç¯Âå¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤ËÍè¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬ËÌµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç¶Ã¤Æþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Ç¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ãー¥Ï¥óñ»ÒÄê¿©¡×¡£Âè°ì¤Ë¡¢ñ»Ò¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¼ç¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÇòÊÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Î¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ÇòÊÆ¤È¥Ñ¥ó¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÇòÊÆ¤È¥Ñ¥¹¥¿¤òÆ±»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤â¾Æ¤ñ»Ò¤â¡¢ÆóÆüÌÜ¤Ë¿©¤¹¤ë¡Ö»Ä¤êÊªÎÁÍý¡×¤À¤«¤é¤À¡£Á°Æü¤Ë¿æ¤¤¤¿ÇòÈÓ¤ä¡¢è§¤Ç¤¿¿åñ»Ò¤¬Îä¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ä¾Æ¤ñ»Ò¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ»ÍÂçºÚ·Ï
Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¡Ö»ÍÂçºÚ·Ï¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÈ¬ÂçºÚ·Ï¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ÍÂçºÚ·Ï¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÏ¥ºÚ¡×¡Ê»³ÅìÎÁÍý¢âËÌµþÎÁÍý¡Ë¡¢¡ÖÁÉºÚ¡ÊÞÎÍÈºÚ¡Ë¡×¡Ê¹¾ÁÉÎÁÍý¢â¾å³¤ÎÁÍý¡Ë¡¢¡ÖÀîºÚ¡×¡Ê»ÍÀîÎÁÍý¡Ë¡¢¡ÖäåºÚ¡×¡Ê¹ÅìÎÁÍý¡Ë¡£
¡ÖÈ¬ÂçºÚ·Ï¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¡Ö閩ºÚ¡×¡ÊÊ¡·úÎÁÍý¡Ë¡ÖÞ¶ºÚ¡×¡ÊÞ¶¹¾ÎÁÍý¡Ë¡Ö¾ÅºÚ¡×¡Ê¸ÐÆîÎÁÍý¡Ë¡Öµ«ºÚ¡×¡Ê°Âµ«ÎÁÍý¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡Ö»ÍÂçºÚ·Ï¡×¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
»³ÅìÎÁÍý¡Ä¡Ä¡ÖÊì¤Ê¤ëÂç²Ï¡×²«²Ï²¼Î®°è¤ÎÎÁÍý¤Ç¡¢¸å¤ËËÌµþ¤ÎµÜÄîÎÁÍý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£±öÌ£¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Î½À¤é¤«¤¤Æù¡¦µû¡¦ÌîºÚ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¡£
¹¾ÁÉÎÁÍý¡Ä¡Ä¡ÖÆî¤ÎÂç²Ï¡×Ä¹¹¾¡ÊÍÈ»Ò¹¾¡Ë²¼Î®°è¤ÎÎÁÍý¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤ÆÁ¡ºÙ¡£Àîµû¤ÎÎÁÍý¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÏÂ¿©¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Ãæ²Ú¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
»ÍÀîÎÁÍý¡Ä¡Ä¥È¥¦¥¬¥é¥·¤ò»È¤Ã¤¿¥Ô¥ê¿ÉÎÁÍý¤Ç¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¡¢¥¨¥Ó¤Î¥Á¥ê¥½ー¥¹¼Ñ¡Ê´¥¾Æ²Ü¿Î¡Ë¤Ê¤É¡¢½îÌ±Åª¤ÊÎÁÍý¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¿¼¤¤¡£
¹ÅìÎÁÍý¡Ä¡ÄÆîÉô¤Î¹Åì¾Ê¤È¹á¹Á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¹âµé³¤Á¯ÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ÏÃ¸Çñ¡£¥¹ー¥×¤¬É¬¿Ü¤Ç¡¢¾ÆÇä¤ä餛ñ«¤Ê¤É¤Î°ûÃã¡Ê´Ö¿©ÍÑ¤Î¤Ä¤Þ¤ßÎÁÍý¡Ë¤âÂ¿ºÌ¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÏÂ¿©¤ÈÃæ²Ú
ÏÂ¿©¤ÈÃæ²ÚÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢ÏÂ¿©¤Ï°ìÁ·°ìÁ·¡¢³Æ¿Í¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ï±ßÂî¤ÎÃæ±û¤ËÂç»®¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¤á¤¤¤á¤¤¤¬È¤¤Ç¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êÊ¬¤±¤ë¡£È¤¤ÎÃÖ¤Êý¤â¡¢ÏÂ¿©¤Ï²£¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢Ãæ²Ú¤Ï½Ä¤ËÃÖ¤¯¡£È¤Àè¤âÆüËÜ¤ÎÈ¤¤Î¤Û¤¦¤¬Á¡ºÙ¤À¡£
Ä´ÍýÊýË¡¤â¡¢ÏÂ¿©¤Ï»É¿È¤Ê¤ÉÀ¸¤â¤Î¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ²Ú¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´ðËÜÅª¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤â¡¢ÏÂ¿©¤ÏÁ¡ºÙ¤µ¤ò»Ý¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ²Ú¤ÏÂç»®¤ËÂçÃÀ¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜÎÁÍý¤ò¡ÖÊ¢°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊµÉÉÔË°¡Ë¡ÖÌÜ¤Ç¿©¤Ù¤ëÎÁÍý¡×¡ÊÍÑ´ãÀ²µÉÅªºÚ¡Ë¤ÈÉ¾¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ð¸³Â§¤«¤é¸À¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¹¥¤àÎÁÍý¤Ï¡Ö¾Æ¤Æù¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿¶áÆ£Âç²ð
¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù (¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ)
¶áÆ£ Âç²ð (Ãø)
2025/8/25
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
272¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4065409152
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«?
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¡£¤Ê¤Ë¤«¤È¤¹¤ì°ã¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¿ÍÆÃÍ¤Î»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦ÂçÎ¦¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯´¶³Ð
¡¦¾¡¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÁí¼è¤ê¤¹¤ë¡ÖÄ¶¡×¼åÆù¶¯¿©¼Ò²ñ
¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¡ÖÆ®Áè¡×
¡¦Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÀ°Àâ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£ñÙ¤¹¤Î¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ñÙ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬°¤¤
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Í¡×Í¥Àè¡£¤ª¶â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¡×¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å
¡¦¡Ö°¦¼ÒÀº¿À¡×¡Öå«¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤