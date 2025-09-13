¡Ö¤³¤ì¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡ÖÄ«¤«¤é²¿²ó¤â´Ñ¤Á¤ã¤¦¡×Ãæ¿¹ÌÀºÚà¥Á¥ç¥³CM¥½¥ó¥°áÇ®¾§¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÀá¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óº¸±¦µÕ¤À¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éµö¤¹¡×
Çö°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ(60)¤¬ÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎCM¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÌÀ¼£¢ö¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£ÌÀ¼£¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÈ¯Çä100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëCM¥½¥ó¥°¤ò¡Ö12¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤° Melody of meiji¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£Âè1ÃÆ¤Ëà¾¼ÏÂ¤Î²ÎÉ±áÃæ¿¹ÌÀºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Ï¡¢ºÇ¶á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¹ðÇò¡£¤½¤·¤ÆCM¥½¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤¤¿¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²ÎÀ¼¤â¥È¡¼¥¯¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯±Û¤·¤Î¤ª´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÇ¾Æâ¥ê¥Ô¡¼¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤È¤«¥¨¥ì¥«¥·¤È¤«ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¤«¤Ë¤â²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Ä¥ä¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÌÀºÚ¤Á¤ã¤óÀá¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡£¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÄ«¤«¤é²¿²ó¤â´Ñ¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ·èÄê¡ª¡×¡Ö60ºÐ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óº¸±¦µÕ¤À¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éµö¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤ÏÃæ¿¹¤Î¤Û¤«¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢TOSHI-LOW¡¢FRUITS ZIPPER¤é12ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£