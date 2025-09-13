＜速報＞女子メジャー最終組がティオフ 単独首位の佐藤心結はパー発進
＜ソニー 日本女子プロ選手権 3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの第3ラウンドが進行している。トータル10アンダー・単独首位の佐藤心結、3打差2位タイにつける桑木志帆と金澤志奈の最終組が午前11時36分にティオフを迎えた。
3人いずれもパーオンに成功。佐藤はピン手前約2メートルにつけて、2パットのパー発進を決めた。金澤もパー、チャンスにつけた桑木はバーディで滑り出した。首位と5打差の4位タイに掘琴音と小林光希。7打差6位タイには一ノ瀬優希、阿部未悠、ルーキーの吉田鈴ら9人が続いている。今季3勝の佐久間朱莉はトータル2アンダー・15位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル1オーバー・27位タイで前半をプレーしている。2週連続優勝がかかるルーキー・荒木優奈はトータル1オーバー・27位タイ。出産から復帰後初の予選通過となった有村智恵も同順位につけている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
