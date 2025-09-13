久常涼が20位で決勝進出、金谷拓実と大西魁斗は予選落ち 米男子“秋の陣”
＜プロコア選手権 2日目◇12日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞米国男子ツアー秋の陣『フェデックスカップ・フォール』がスタート。今大会を含めて7試合が行われ、選手たちは来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う。その初戦の第2ラウンドが終了した。
〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化
日本勢からは、ポイントランク84位の久常涼、134位の金谷拓実、198位の大西魁斗の3人が出場。久常は、3バーディ・1ボギーの「70」をマークし、トータル5アンダー・20位タイで決勝ラウンドに進出した。67位から巻き返しを狙った金谷は4バーディ・4ボギーの「72」とスコアを伸ばせず、トータルイーブンパー・73位タイで予選落ち。大西もトータル8オーバーに沈み、決勝進出はならなかった。トータルアン14アンダー・単独首位にベン・グリフィン（米国）。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル6アンダー・14位タイにつけた。これまで125位までに与えられていたフルシードの権利は100位までに縮小された。101?125位には限定的な出場権が与えられる。フォールシリーズ優勝者には、2年間のシード、翌年の「ザ・セントリー」や「マスターズ」の出場資格が得られる。なお、ランキング50位以内の選手も出場できるが、ポイント加算はされない。■フェデックスカップ・フォール 全7試合プロコア選手権（9月11〜14日）サンダーソンファームズ選手権（10月2〜5日）ベイカレントクラシック Presented by LEXUS（10月9〜12日）ブラックデザート選手権（10月23〜26日）ワールドワイド・テクノロジー選手権（11月6〜9日）バターフィールド・バミューダ選手権（11月13〜16日）ザ・RSMクラシック（11月20〜23日）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロコア選手権 2日目の結果
最新！ フェデックスカップポイントランキング
渋野日向子は？ 米女子最新大会のリーダーボード
松山英樹が首位！ 欧州ツアー旗艦大会の2日目結果
あなたの飛ばない原因はシャフトだった!? 厳選32本を徹底分類！
〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化
日本勢からは、ポイントランク84位の久常涼、134位の金谷拓実、198位の大西魁斗の3人が出場。久常は、3バーディ・1ボギーの「70」をマークし、トータル5アンダー・20位タイで決勝ラウンドに進出した。67位から巻き返しを狙った金谷は4バーディ・4ボギーの「72」とスコアを伸ばせず、トータルイーブンパー・73位タイで予選落ち。大西もトータル8オーバーに沈み、決勝進出はならなかった。トータルアン14アンダー・単独首位にベン・グリフィン（米国）。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル6アンダー・14位タイにつけた。これまで125位までに与えられていたフルシードの権利は100位までに縮小された。101?125位には限定的な出場権が与えられる。フォールシリーズ優勝者には、2年間のシード、翌年の「ザ・セントリー」や「マスターズ」の出場資格が得られる。なお、ランキング50位以内の選手も出場できるが、ポイント加算はされない。■フェデックスカップ・フォール 全7試合プロコア選手権（9月11〜14日）サンダーソンファームズ選手権（10月2〜5日）ベイカレントクラシック Presented by LEXUS（10月9〜12日）ブラックデザート選手権（10月23〜26日）ワールドワイド・テクノロジー選手権（11月6〜9日）バターフィールド・バミューダ選手権（11月13〜16日）ザ・RSMクラシック（11月20〜23日）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロコア選手権 2日目の結果
最新！ フェデックスカップポイントランキング
渋野日向子は？ 米女子最新大会のリーダーボード
松山英樹が首位！ 欧州ツアー旗艦大会の2日目結果
あなたの飛ばない原因はシャフトだった!? 厳選32本を徹底分類！