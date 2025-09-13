¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡Ö¹Ò¶õÅö¶É¤ÎÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×À®ÅÄÈ¯¥»¥Ö¹Ô¤¤Ç¶ÛµÞÃåÎ¦¡¡¾èµÒ¤ÏÂåÂØµ¡¤Ç¥»¥Ö¤Ø¸þ¤±½ÐÈ¯¡Ö½é´üÄ´ºº¤Ç²ÐºÒÈ¯À¸¤ÎÃû¸õ¸«¤é¤ì¤º¡×
¡¡12Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¡¦¥»¥Ö¹Ô¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬¡¢µ¡Æâ¤Î²ßÊª¼¼¤Ç½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÏMBS¤Î¼èºà¤Ë¡¢º£²ó¤Î¶ÛµÞÃåÎ¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¹Ò¶õÅö¶É¤ÎÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö½é´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï²ÐºÒÈ¯À¸¤ÎÃû¸õ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾èµÒ¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾Á°¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¤ØÂåÂØµ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î80Âå½÷À1¿Í¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤Î50Âå½÷À1¿Í¤Î·×2¿Í¤¬·Ú½ý¡ÊÂÇËÐ¡Ë¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÎÃ¦½Ð»þ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾¤Ë¤â3¿Í¤Î¾èµÒ¤¬·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤ò¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Ã´ÅöÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü¸á¸å¤Ë¤ÏÄ´ºº´±¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤äµ¡ÂÎ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÏMBS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶ÛµÞÃåÎ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¹Ò¶õÅö¶É¤ÎÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö½é´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï²ÐºÒÈ¯À¸¤ÎÃû¸õ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Åë¾èµÒ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¹Á¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÂÚºß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢ÂåÂØ¤Î¹Ò¶õµ¡¤òÍÑ°Õ¤·¡¢13Æü¸áÁ°11»þ25Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£