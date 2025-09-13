ソニー生命契約の青木香奈子が大会をPR “選手ポスター風”壁紙撮影に「ぜひカッコイイ写真を」
＜ソニー 日本女子プロ選手権 2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロゴルファ―日本一決定戦が、茨城県の大洗ゴルフ倶楽部で行われている。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が主催する公式競技で、ソニーグループが特別協賛で冠を務めている。
【写真】こんな感じで待ち受けができます
1番ティ近くにあるソニーグループブースでは、待ち受け写真を作ることができるギャラリーサービスが設けられている。クラブを握ってポーズをとると、プリクラのようにカウントダウンとともにパシャリ。簡単なゴルフアンケートに答えれば、撮影した写真をQRコードで受け取ることができ、携帯に保存することができる。その写真は、大会ポスターさながらのデザイン。複数人で一緒に撮影することも可能で、選手の応援タオルを掲げて写真に収まる人たちも多いのだとか。今月からソニー生命とスポンサー契約を結んだルーキー・青木香奈子もラウンド後にそのテクノロジーを体験。「会場に来た際には、ギャラリーの方もぜひカッコイイ写真を撮っていってください」とアピール。あなたもトッププロ気分を味わってみてはいかが？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
