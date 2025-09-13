ÇòÉÍÂçÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤ÎµÒ¿ô¡¡ºòÇ¯Èæ8³äÁý¡áÀÅ²¬¡¦²¼ÅÄ»Ô
ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î»ÔÆâ10¤«½ê¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¿ô¤òÈ¯É½¤·¡¢»ÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÇòÉÍÂçÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê8³äÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇòÉÍÂçÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤ÎµÒ¿ô ºòÇ¯Èæ8³äÁý¡áÀÅ²¬¡¦²¼ÅÄ»Ô
²¼ÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯²Æ¤Î»ÔÆâ10¤«½ê¤Î³¤¿åÍáµÒ¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ26Ëü4320¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ¤ÙÌó6Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÇòÉÍÂçÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê8³ä°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢17Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÉÍÂçÉÍ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý¤Ï¡¢Ï¢µÙÃæ¤ÎÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢2024Ç¯¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2025Ç¯¤ÏÎñ¤Î´Ø·¸¤Ç³¤¿åÍá¾ì¤Î³«Àß´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤«9¤Ä¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ2024Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£