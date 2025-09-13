¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¡¡ËÌÅÍ»Í·»Äï¤Î¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡¥¸¥ã¥®¹âÌÚ¾Ä¡¢¥È¥ºÇ¾å»ÌÀ¸¡¢¥é¥ª¥¦ÆïÂçÅµ
¡¡2026Ç¯ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬13Æü¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î13Æü¤Ï¡ÈËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÆü¡É¡£1983Ç¯9·î13Æü¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÆü¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£º£²óÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÆü¤À¤è¡ª¡ª»Í·»ÄïÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡ª¡Á¥¢¥Ë¥á¿·¾ðÊó²ò¶Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥®Ìò¤Ï¹âÌÚ¾Ä¡¢¥È¥Ìò¤ÏºÇ¾å»ÌÀ¸¡¢¥é¥ª¥¦Ìò¤ÏÆïÂçÅµ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦Ìò¤ÎÉðÆâ½ÙÊå¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£