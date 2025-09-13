１３日に開幕した陸上・世界選手権東京大会の男子３５キロ競歩では蒸し暑い過酷な環境下で波乱の幕開けとなった。

直近２大会で銀、銅メダルを獲得して今大会優勝候補に挙げられていた川野将虎選手（２６）（旭化成）は終盤にまさかの失速。「さらに上のメダル」をとの誓いは果たせなかった。

トップ争いをしていたレースの雲行きが怪しくなったのが２７キロ過ぎ。左右に蛇行して苦悶（くもん）の表情を浮かべる。東京五輪６位入賞時と同様に胸をたたいて自身を鼓舞。その後、トップ選手の歩型違反があって首位に立ったが、そこから失速して３０キロを過ぎて次々に抜かれた。最後はフラフラになりながら１８位でゴール。２時間３７分１５秒は、自身が昨年１０月に出した当時の世界記録より１５分以上遅かった。

世界陸連は開幕２日前の１１日、「真夏並みの暑さが続いている」として急きょスタート時間を３０分前倒しして午前７時３０分とした。この日、暑さは和らいだものの、ゴール時の気温は２７度、湿度７２％で、脱水症状のような状態となった選手が複数見られた。金メダルを獲得したカナダ選手も脚をつり、優勝タイムも過去２大会より４〜５分程度遅い２時間２８分台だった。

本来暑さを苦にせず、「自分の世界に入り込む」タイプだった川野選手も厳しい結果に終わった。応援に駆けつけた父、公明さんは、ゴール後に車いすに乗せられて移動する息子を身を乗り出して心配そうにみつめ、「前半はいつも通りだったが、残り１０キロぐらいで口元を押さえていた。熱中症になってしまったかな」と思いやった。