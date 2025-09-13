藤原季節、朝ドラ初出演が決定「幸せと楽しみな気持ちでいっぱい」 来春『風、薫る』新キャスト発表
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、藤原季節の出演が決定した。今作が朝ドラ初出演となる。
【写真多数】豪華！第3次キャスト14人を一挙紹介
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
藤原季節が演じる小日向栄介は、とある場所で直美と“運命的な”出会いをする青年。アメリカ帰りの海軍中尉。
――「風、薫る」に出演される意気込み
初めまして。「風、薫る」に出演させていただきます、藤原季節です。出演にあたって、制作陣との面談や衣装合わせを重ねる中で、ドラマに関わる皆さんが本当に高い熱量を持ってこの物語を作ろうとしているんだということが伝わり、幸せと楽しみな気持ちでいっぱいです。物語の一員として、撮影現場や視聴者の皆さんに楽しんでもらえるような芝居ができるよう頑張ります。
――連続テレビ小説出演歴
僕は朝起きる元気が出ないとき、アラーム代わりに朝ドラがつくようにして、オープニングの音楽で1日が始まるようにしています。ヒロインの踏ん張りや物語に力を分けてもらって何とか起き上がります。誰かの毎朝の中に物語があるということは、とても素晴らしいことだと思います。
――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
知り合いが入院していたときに、朝8時になるとそれぞれの病室が静まり返るという話を聞いたことがあります。まさしく朝ドラを見るためです。施設に入っている僕の祖父も、テレビを見るのが一日の楽しみとなっています。家に帰ることが出来ず病室のベッドで眠る人々にも「風、薫る」を楽しんでいただきたいですし、僕もあらためて医療従事者への敬意や認識について、ドラマを見ながら考えてみようと思います。
【写真多数】豪華！第3次キャスト14人を一挙紹介
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
――「風、薫る」に出演される意気込み
初めまして。「風、薫る」に出演させていただきます、藤原季節です。出演にあたって、制作陣との面談や衣装合わせを重ねる中で、ドラマに関わる皆さんが本当に高い熱量を持ってこの物語を作ろうとしているんだということが伝わり、幸せと楽しみな気持ちでいっぱいです。物語の一員として、撮影現場や視聴者の皆さんに楽しんでもらえるような芝居ができるよう頑張ります。
――連続テレビ小説出演歴
僕は朝起きる元気が出ないとき、アラーム代わりに朝ドラがつくようにして、オープニングの音楽で1日が始まるようにしています。ヒロインの踏ん張りや物語に力を分けてもらって何とか起き上がります。誰かの毎朝の中に物語があるということは、とても素晴らしいことだと思います。
――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
知り合いが入院していたときに、朝8時になるとそれぞれの病室が静まり返るという話を聞いたことがあります。まさしく朝ドラを見るためです。施設に入っている僕の祖父も、テレビを見るのが一日の楽しみとなっています。家に帰ることが出来ず病室のベッドで眠る人々にも「風、薫る」を楽しんでいただきたいですし、僕もあらためて医療従事者への敬意や認識について、ドラマを見ながら考えてみようと思います。