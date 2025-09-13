¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²æËý¤¬µÞÂ®¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÄäÀï¸ò¾Ä¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¤ß¤»¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²æËý¤¬¡ÖµÞÂ®¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄäÀï¸ò¾Ä¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¡ÊQ.¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²æËý¤Ï¡©¡Ë¸Â³¦¤À¡£µÞÂ®¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡¢¶ä¹Ô¤ä¸¶Ìý¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ä´ØÀÇ¤Î¶¯²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö´û¤ËÂ¿¤¯¤ò¼Â¹ÔºÑ¤ß¤À¡×¤È¤·¤Æ¼êµÍ¤Þ¤ê´¶¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£