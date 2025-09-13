¶¯Îõ¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë½©¤Î¿·¾¦ÉÊ¥º¥é¥ê¡Ú¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¸·Áª¿·ºî¥«¥Ã¥×¤á¤ó£µÉÊ¡Û
¡Ú¥«¥Ã¥×¤á¤óÉ¾ÏÀ²Ètaka :a·ã¿ä¤·¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡Û¡¡Âç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Îà¿ä¤»¤ë¿·ºîá¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿£µÉÊ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¾¦ÉÊÂ·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Á°ÂåÌ¤Ê¹¡ªµû¹¥¤É¬¸«‼ DHA101£í£ç
¡Ú¥Þ¥°¥í¥¨¥¥¹¤Ë¥Þ¥°¥í¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥°¥í¥Ö¥·¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¤µ¤é¤ËµûÌý¤â¡Û¡¡¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡Ö¹ë²÷¤¢¤é¿æ¤¡¡¤Þ¤°¤í¤Î¤«¤Ö¤È¤À¤·»ÅÎ©¤Æ¡¡Ç»¸üµû²ð±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£·£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤Î¥Ú¥ä¥ó¥°¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¼êÂ¾¼Ò¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÄê´üÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ö¹ë²÷¤¢¤é¿æ¤¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÇ¤¤»¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î¤«¤Ö¤È¤À¤·»ÅÎ©¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤ÇÃå´ãÅÀ¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÁÇºà¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈÆÍÑÀ¤ÎÄã¤¤¥Þ¥°¥í¥¨¥¥¹¤ä¥Þ¥°¥í¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥°¥í¥Ö¥·¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¡È£Ä£È£Á´ÞÍµûÌý¡É¤Þ¤ÇÇÛ¹ç¤·¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î£Ä£È£Á£±£°£±£í£ç¤òÁÊµá¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿·µ¬¤Ë³«È¯¡£¼ÂºÝ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¥Þ¥°¥í¤Î¼çÄ¥¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤½¤ÎÆ¬¤ò´Ý¤´¤ÈÆý²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¹ë²÷¤¢¤é¿æ¤¡×¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ä¤¯¤Ï¡Ä¤Þ¤¡¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«Â¾¤Ë¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È´Ý¸«¤¨¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥×¤Ïµû¹¥¤É¬¸«¡£µÕ¤Ë¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ú»×¤ï¤º¥é¥¤¥¹ÊÒ¼ê¤ËËËÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡ÖÄ¶ÂçÀ¹¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡¡²£ÉÍ²È·ÏÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£¹£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡£±£¹£¸£¸Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£³Ç¯¡Ë£··î£²£µÆü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Âç·¿¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡£¿Í´Ö¤Ï¢å£²¡Ê£±¡¥£´£±£´£²£±£³¡Á¡Ë°Ê¾å¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤½¤Î·×»»¼°¤«¤é¡Ö¥ë¡¼¥È£²¤ÎË¡Â§¡×¤òÆ³¤½Ð¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡Ê¤á¤ó£¶£°£ç¡ËÈæ£±¡¥£µÇÜ¤¬ÂçÀ¹¤ê¤ÎÅ¬ÎÌ¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎË¡Â§¤òÊ¤¤¹¡È¤á¤ó£±£³£°£ç¤ÎÄ¶ÂçÀ¹¤ê»ÅÍÍ¡É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¡£²£ÉÍÈ¯¾Í¤Î²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢·ÜÌý¤Î¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ñ¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤È¾Æ¤³¤ÂÝ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀµÅýÇÉ¤Ë¶á¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò±é½Ð¡£¤ª¤â¤ï¤º¥é¥¤¥¹¤òÊÒ¼ê¤ËËËÄ¥¤ê¤¿¤¯¡¼¡¼¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ò¶¦¤Ë¿©¤¹Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ°Ì¤Î¥¥ã¥Ñ¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤á¤ó¤ÎÊý¸þÀ¤Ï²È·Ï¤Ë´ó¤»¤ëµ¤¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÂÀ¤á¤ó¤È¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤ÎÂçÎÌ¥¥ã¥Ù¥Ä¡Û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡ÖÄ¶ÂçÀ¹¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ç»¸üÆÚ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£¹£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÈÆóÏº¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·Ï¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ÖÇ»¸üÆÚ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡£¤É¤¦¤»¡Ö²£ÉÍ²È·ÏÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤òÉâ¤«¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤É¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤ÎÀõ¤Ï¤«¤ÊÍ½ÁÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÂÀ¤á¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤«¤ä¤¯¤Ë¼å¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÂçÎÌ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¶ñºà¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤Ë¤âÍ¾Ç°¤Ê¤·¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë´¶¤¸¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤«¤é¡ÖÄ¶ÂçÀ¹¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×£²¡¥£°ÇÜ¡×¡Ê¤á¤ó£±£²£°£ç¡Ë¤Î¿·ºî¤âÄê´üÅª¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²¡¥£°ÇÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï°ìÎ§£³£´£¸±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤ÎÄ¶ÂçÀ¹¤ê¡Ê¤á¤ó£±£³£°£ç¡Ë¤Ï£²£¹£¸±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È£²¡¥£°ÇÜ¤±¤Ã¤³¤¦¹â¤¤¤Ê¡Å¡Å¡£
¡¡¡Ú¿©¸å¤Î¼¼Æâ¤ËÆÈÆÃ¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¥¯¥µ¤µ¡ÛÅìÍÎ¿å»º¡Ö¿ä¤·¤Î°ìÇÕ¡¡³¡Î¶¡¡¤É¥È¥ó¥³¥Ä¡×¡Ê£³£³£³±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¿ä¤·¤Î°ìÇÕ¤È¤Ï¡¢¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÅìÍÎ¿å»º¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ºòÇ¯£³·î£±£³ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö´Ä£²²È¡×´Æ½¤¾¦ÉÊ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Ê¹ß¤Ï¡ÖºÌÌ¤¡×¡Ö²£¹Ë¡×¡ÖÌ´¤ò¸ì¤ì¡×¡ÖÂç´î¡×¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµ×Î±ÊÆ¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹ÇîÂ¿¤ÎÌÃÅ¹¡Ö³¡Î¶¡¡ÇîÂ¿ËÜÅ¹¡×¤È½é¥¿¥Ã¥°¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¹Ó¤Ö¤ë¥¯¥µ¤µ¤È»Ý¤µ¤ÎÇ»¸ü¤ÉÆÚ¹ü¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËËü¿Í¥¦¥±¤òÁÀ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£²ó¤âÂ¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Î¤Ê¤ó¤Î¡£¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¡È¤º¤ó¤À¤ì¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ê¤é¤·¤¤¡Ë¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤ËÎ×¾ì´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¼Ò¤¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥µ¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥×¤Î¹á¤ê¤Ï¶¯Îõ¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¿©¸å¤Î¼¼Æâ¤ËÆÈÆÃ¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¥ì¥Ù¥ë¡£¤µ¤é¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ç¤âµ×Î±ÊÆ¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸Æ¤ÓÌá¤·¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¹ü¿ñ¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ä½ÏÀ®´¶¤Þ¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÚ¹ü¤Î¥¯¥»¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ú¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿²¦Æ»¹ÅìÉ÷¤È¤í¤ß¾ßÌý¡ÛÅìÍÎ¿å»º¡Ö¤Ç¤«¤Þ¤ë¡¡¤¤¯¤é¤²¶Ì»ÒßÖ¤áÉ÷»Ý¥³¥¯¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£·£±±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¤é¤·¤«¤é¤Ì¡É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìÍÎ¿å»º¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¯¤é¤²¶Ì»ÒßÖ¤á¡×¤¤¤ï¤æ¤ëÌÚ¿ÜÆù¡Ê¥à¡¼¥·¡¼¥í¡¼¡Ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤Ç¤«¤Þ¤ë¡×¤Î¿·ºî¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¡£
¡¡¤´¤ÞÌý¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡È¤³¤ì¤¾¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿²¦Æ»¤Î¹ÅìÉ÷¤È¤í¤ß¾ßÌý¡É¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¹ÅÇÉ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¸Ç¤á¡¢¶ñºà¤ÎÌ£ÉÕÈÔÆù¡¦¤¿¤Þ¤´¡¦¤¤¯¤é¤²¡¦¥Á¥ó¥²¥óºÚ¤âÂçÀ¹¤ê¥Ð¥±¥Ä·¿¤ÎÍÆ´ï¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò³ÎÊÝ¡£²áµî¤Ë¡Ö¤â¤ä¤·Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×¤ä¡ÖÇ»¸ü¤â¤ä¤·¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ç¤«¤Þ¤ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚ¿ÜÆù¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¼¡²ó¤Î¿·ºî¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ü£¸¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£