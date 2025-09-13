アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が、３５枚目のシングル「Ｋａｒｍａ」を２４日にリリースする。Ｗセンターを務めるのは、熊崎晴香（２８）と佐藤佳穂（２８）の年長コンビだ。３作連続センターを務める熊崎が「絶対的エースになりたい」と誓えば、自身初センターの佐藤は「令和のＷセンターといえば、この２人と言われる存在になれたら」と意気込んだ。

――新曲は切ない片思いソング

佐藤 大親友の彼女を好きになってしまった葛藤を描いています。しっとりしつつも、ドロドロした感じも垣間見えるそんな曲になってます。

熊崎 ミュージックビデオの撮影では、私たちの周りをメンバーが何回も走ったりしていて…。私たちはあまり動かないけど、おいしいところはいっぱいある、年長コンビでよかったかもしれないです（笑い）。

――ＳＫＥ４８でのＷセンターは、２０１５年の松井珠理奈、松井玲奈の１７枚目シングル「コケティッシュ渋滞中」以来、約１０年ぶり

佐藤 ＳＫＥ４８の歴史に残ることは感慨深いですし、ファンの方もＷセンターの曲は印象に残る曲が多いと言ってくださっている。令和のＷセンターといえば、この２人と言われる存在になれたらと思ってます。年齢も身長（１６０センチ）も同じなので、安心感があります（笑い）。

熊崎 ２人で歴史に名を刻めることはすごくうれしい。珠理奈さんと玲奈さんは「ＪＲ（コンビ）」と呼ばれていましたけど、私たちはなんて呼ばれるかな、と楽しみです。もちろんＷセンターをやるからには、（ＪＲコンビを）超えたいという気持ちでいきます！

――佐藤さんにとっては、加入９年目で自身初のシングル表題曲のセンター

佐藤 ファンの方に言ってはなかったんですけど、３５作目までにセンターができなかったら考え方を直そうと自分の中で決めていました。私は俯瞰で見がちなところがあって、もしセンターができなければ、これまでの活動の仕方が正解じゃなかったんだろうなと。自分を信じるためにも、３５作目までに決着をつけたくてやり残すことがないように頑張ってきた。センターに選ばれて、安心したというか…。自分の中で一つの正解を出せたので、ここからまた活動していくのが楽しみでもあります。９年間活動してきて、選んでいただけることは本当に簡単なことじゃないと感じているからこそ、ちゃんと自分と向き合える活動をしたいと思います。

――熊崎さんは前々作「告白心拍数」、前作「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」に続いて３作連続センター。３作以上でセンターを務めるのは珠理奈、玲奈に続いて３人目。まさにグループの歴史に残る

熊崎 ２作目の後に私はセンターに立つことがゴールじゃないと言っていたんですけど、自分の中でけっこうぬるま湯につかっているなと感じ始めていた。最近の私はキラキラしていないかもしれない、満足してしまったんじゃないかなって思ってしまって。私はここからもっとＳＫＥ４８を引っ張っていかなきゃいけないし、自分の中で「絶対的エースになりたい」という言葉を見つけた。応援してくださっているファンの皆さんに楽しんでもらえるように、自分がもっとキラキラしたアイドルでいたい。がむしゃらにもっと燃えていたいです。

――珠理奈、玲奈はＳＫＥ４８を象徴するエースでもあった

熊崎 たとえセンターでなくても“エースの顔”を持つ２人のような存在に私はなれていないので、次に目指す場所はそこだなって思う。これからもセンターを目指しては走り続けながら、絶対的エースのオーラを出せるような人になりたいです。私は自分にプレッシャーをかけるのが苦ではないし、苦しんでいる時間も面白いと感じる。好きなんです。ずっと燃えてたい。世間にＳＫＥ４８を広げていけるように頑張りたいなってすごく思います。

――それを踏まえ、グループはどんな目標を

熊崎 大きな会場でライブをしたいです。６期生の私は、２０１４年、ＳＫＥ４８としてバンテリンドームナゴヤ（当時、ナゴヤドーム）で開催したコンサートに立ったメンバーです。先輩たちに連れていってもらった場所に、今度は私が連れていけるような存在になりたいです。

（インタビュー・佐藤愛生）

☆くまざき・はるか １９９７年８月１０日生まれ、愛知県出身。２０１２年、ＳＫＥ４８に６期生として加入。地元・プロ野球球団のドラゴンズ応援大使としても活動。

☆さとう・かほ １９９７年５月１６日生まれ、愛知県出身。２０１６年にＳＫＥ４８の８期生として加入。１８年の２３ｒｄシングル「いきなりパンチライン」で初選抜後、１３作連続で選抜メンバーに選ばれ、９月２４日発売の３５ｔｈシングル「Ｋａｒｍａ」では、初のセンターに抜てきされた。