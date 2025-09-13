¡ÚDeNA¡Û¿ÀµÜµå¾ì¤ËÁêÀÈ´·²¡ª¾¾Èø¡¦º´Ìî¡¦éâÌ¾¤é¤Î³èÌö¤ÇÂçÎÌÆÀÅÀ¤Î²÷¾¡¡ª
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛDeNA ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Î²÷¾¡¡ª¡Ãhttps://youtu.be/4qRlqxjBT08
¡ã2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È 2-10 DeNA ¡÷¿ÀµÜ¡ä
CS¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¯3°Ì¤ÎDeNA¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢º£µ¨¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤¬.462¤Î¾¾Èø¼®²¸¡Ê21¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÀèÀ©¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë3²ó¡¢º£µ¨¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïÂÇÎ¨3³ä±Û¤¨¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤â¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎÂÇÎ¨.414¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤²ÜÌ¾Ã£É×¡Ê27¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
8²ó¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¡¢9²ó¤Ë¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤Î³èÌö¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢DeNA¤Ï10ÂÐ2¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤Î²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó (10¾¡6ÇÔ)
¡ÚÇÔÅê¼ê¡Û¹âÍü (2¾¡6ÇÔ)
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢»³粼 - ¾¾Èø
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍü¡¢²¼Àî¡¢ÌÚß·¡¢ËÌÂ¼Âó - ¸Å²ì
¢£ËÜÎÝÂÇ
¡ÚDeNA¡Û
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛßÀÅÄ 3¹æ(8²óÎ¢¥½¥í)¡¢Æâ»³ 8¹æ(9²óÎ¢¥½¥í)