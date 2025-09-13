Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î13Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÆüËÜ¤Î±è´ß¤Ç¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÏÂç¤­¤ÊÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢7·î30Æü¤Ë¤ª¤­¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢´ä¼ê¸©µ×»ü¹Á¤Ç1.3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²­Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î±è´ß¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£