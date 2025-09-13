NHKは13日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。「Aぇ! group」佐野晶哉（23）の朝ドラ初出演が決まった。

同作は文明開化が急速に進むも、まだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描くバディ劇。見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブル主演を務める。

佐野は、見上演じる主人公・一ノ瀬りんの良き相談相手・島田 健次郎（しまだ・けんじろう）を演じる。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深い役どころだ。

朝ドラ初出演となる佐野は「6年前、Aぇ! groupを結成した当時から、ばあばに“まぁはいつ朝ドラに出るんや？”って急かされていました。“ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！”叶えられてよかった。親孝行おばあ孝行できます」と感激。「小学生のころ、朝ドラが始まると同時に学校に登校していました。毎朝のあの時間に心躍らせる家族の風景が印象的です」と、朝ドラへの思い出も語った。

「たくさんの方から長年愛されてきた朝ドラに、“風、薫る”に出演できることを心から光栄に思います」とし、「明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢（こぼ）さないよう

に、皆さんの朝に温もりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたいと思います」とメッセージを寄せた。

同ドラマには、りんの母役で水野美紀、父役で北村一輝、上坂演じる大家直美を見守る牧師役で原田泰造らの出演がすでに発表されている。

◆佐野 晶哉（さの・まさや）2002年（平14）3月13日生まれ、兵庫県出身の23歳。24年5月に念願のCDデビューを遂げた「Aぇ！ group」の最年少メンバー。ドラマ「離婚後夜」（24年）や映画「20歳のソウル」（22年）などに出演。