¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿³ºº¤Ç¤Î¸ºÅÀÂÐ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢ÅÚ²°¿Ç·¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ó¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖM¡Ý1¤È¤«¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ó¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢M¡Ý1¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¤¿È¹¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ºÅÀ¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡£¸ºÅÀ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡£Æ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤³¤òÈ½ÃÇ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¡È¤ª¤â¤·¤í¤«¤ß¡É¤È¡È¶ÛÄ¥¤«¤ß¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥á¤Ê¤«¤ßÊý¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£