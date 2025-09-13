¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡Ö±¿Æ°²ñ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡×¥Ü¥ë¥È»á¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡È¿ÍÎàºÇÂ®¥Ñ¥Ñ¡É¤Î¥×¥é¥¤¥ÉÇÁ¤«¤»¤ë
Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ê13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÂ¾¡Ë¤ÎÂç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤¬¡È¿ÍÎàºÇÂ®¤ÎÃË¡É¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È»á¡Ê39¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬À¤³¦µÏ¿¡Ê9ÉÃ58¡Ë¤ò»ý¤ÄÃË»Ò100£í¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤Ë¤Ïº£µ¨¹¥Ä´¤ÎÆó¿Í¤ÎÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¥Ü¥ë¥È»á¡£8ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÄÌ»»10¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë½÷»ÒÃ»µ÷Î¥¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼ ¥×¥é¥¤¥¹¡Ê38¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î¡ÈÇúÁö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ»µ÷Î¥Áö¤ò¸«¤¿¤¤¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¡×
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§»ä¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤â¤Á¤í¤ó¡ª
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤È¤«Áª¼ê¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦ÃË»Ò100£í¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡£
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤È¤Ë¤«¤¯Ã»µ÷Î¥Áö¤ò¸«¤¿¤¤¤Í¡£Ã»µ÷Î¥Áö¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥â¥ó¥É¡Ê¥¢¡¼¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤âËÀ¹âÄ·¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²óµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£
¢¨A.¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¼«¿È14ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¹¹¿·¡¢6m30¤òÁÀ¤¦
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§Â¾¤Î¼ïÌÜ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¸«¤ë¤è¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤è¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§110£í¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤½¤¦¤½¤¦110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¡£400£í¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ë¤â¤¤¤¤¤è¡£ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸«¤ë¤Ä¤â¤ê¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤À¤¤¤ÖÀÎ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤ë¤è¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Ï110£í¤ÎÊý¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤½¤¦¤À¤è¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£½À¤é¤«¤¯¤Ê¤¤¤ÈÁö¤ì¤Ê¤¤¤è¡£
¡Ö¤¢¤ÎÆ°²è¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¡×
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§ÃË»Ò100£í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¤¹¤ë¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î2Áª¼ê¡¢¡Ê9ÉÃ75¤Ç¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡Ë¥¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê24¡Ë¤È¡Ê9ÉÃ83¤ÇÆ±2°Ì¤Î¡Ë¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¯¡¦¥»¥Ó¥ë¡Ê24¡Ë¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£Ã¯¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§½÷»Ò¤ÎÊý¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷»Ò100£íÁö¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ê24¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥·¥¢¡Ë¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÌ¾Á°¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¹¥µÏ¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤È¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÂ®¤¤¤ó¤À¡£¤½¤Î2¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡£¡Ê¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó ¡Ë¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡Ê24¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
¥Ü¥ë¥È¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤³¤Ë¤Í¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥¢¥ó¡Ê¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼ ¥×¥é¥¤¥¹¡Ë¤¬º£²ó°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹¤¤´Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§Ä¹Ç¯³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Èà½÷¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä¹¤¤´Ö°µÅÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£Èà½÷¤Ï²¿¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£½Ð»º¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡£Èà½÷¤ÎºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ËÍè¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¶¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§Èà½÷¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥Ü¥ë¥È»á¤â¡Ë¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡£»ä¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£Èà½÷¤¬¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÈÁö¤ëÆ°²è¤À¤è¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î³Ø¹»¤Ç±¿Æ°²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥¹¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤ó¤À¡£¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÎ®¤¹¤Ù¤¤À¤è¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¸«¤Þ¤·¤¿¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¤À¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ü¤³¤Ü¤³¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤¿¤À¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¤ªÉã¤µ¤óÁö¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡£
¥Ü¥ë¥È»á¡§Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¤é½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤à¤è¡£
°úÂà¸å¤Ï¡Ö¥É¥ß¥Î¤¬¹¥¤¡×
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§°úÂà¤·¤¿¸å¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¥Î¡¼¥Î¡¼¥Î¡¼¥Î¡¼¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¥´¥ë¥Õ¤È¤«¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤«¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§¥´¥ë¥Õ¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥ß¥Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦µÏ¿¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ü¥ë¥È»á¡§ËÀ¹âÄ·¤ÎµÏ¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¡Ê¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£»ä¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Ü¥ë¥È»á¡§¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¤é¡¢±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤Í¡£±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡£
¢£¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È
1986Ç¯8·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«½Ð¿È
100m¡¢200m¡¢4¡ß100m¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ë7²ó½Ð¾ì¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Ï2005Ç¯¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤Ç200m¤Ë½Ð¾ì¤·8°Ì¡£2009Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï100m¡Ê9ÉÃ58¡Ë¡¢200m¡Ê19ÉÃ19¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï11¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤à14¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥§¥ê¡¼¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼ ¥×¥é¥¤¥¹
1986Ç¯12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«½Ð¿È
