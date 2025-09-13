◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が13日、試合会場IGアリーナのサブアリーナで行われた。メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは統一王者の井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）がリミットより100グラム軽い55.2キロ、WBA暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、13勝10KO1敗）が300グラムアンダーの55.0キロで、ともに一発パスした。

有料一般公開となった前日計量には収容1400人のアリーナにファンが詰めかけた。メインイベンターの2人が登場すると、大きな拍手と「ウオーッ」という歓声が起きた。井上は10日に自身のSNSでトレーニング終了を報告した際に「仕上がったぜい！！」とコメントしたとおり、バキバキに割れた腹筋や極限まで絞りきった上半身を披露。一方のアフマダリエフも8つに割れた腹筋、筋骨隆々の肩周りや僧帽筋を見せつけた。

井上が計量直前、脱いだTシャツを観客席に投げると悲鳴のような歓声。計量をパスするとまたも大きな拍手が起こった。2人は記念撮影の前に“フライング”でフェースオフ。撮影後、改めて顔を突き合わせると鼻先5センチまで超接近し、12秒間にらみあった。最後は握手で別れ、アフマダリエフはシャドーボクシングで歓声を誘った。

井上がベルトを保持する世界主要4団体のうち、WBC（世界ボクシング評議会）が義務付けている事前計量で、30日前は井上が60.6キロ、アフマダリエフが61.2キロ。14日前は井上が58.5キロだったのに対し、来日済みのアフマダリエフは57.7キロと絞ってきていた。

オフィシャルはレフェリーがベンス・コバックス氏（ハンガリー）、ジャッジはジェラルド・マルティネス（プエルトリコ）、フアンカルロス・ペラヨ（メキシコ）、マイク・フィッツジェラルド（米国）の3氏が務める。