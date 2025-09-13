“秋田出身”藤あや子、手作り「肉じゃが」を披露 肉の種類・コク出し食材も明かす「味が染み込んで美味しそう〜」「お料理上手」
秋田出身の歌手・藤あや子（64）が11日、自身のブログを更新。朝から仕込んだという手作り「肉じゃが」を披露した。
【写真】「味が染み込んで美味しそう〜」「お料理上手」藤あや子の手作り肉じゃが
「北海道のじゃがいもをたくさん頂いたので 牛肉と玉ねぎと白滝を入れて煮込みました」とつづり、お鍋にたっぷりと作った肉じゃがの写真をアップ。コクを出すための食材として「根昆布」「どんこ」「にんにく」を入れているそうだ。
肉じゃがといえば、使う「肉」は家庭や地域などによって意見が分かれるものだが「豚肉も美味しいですが今回は牛肉！」を使用。
「うちの母は牛肉派でしたが 関東は豚肉が多いって聞きました」と、藤にとっては「牛肉」のほうがなじみがあることを伝えつつ、「皆さんはどちらかな？」と問いかけた。
しっかりと煮込まれた肉じゃがの写真に対し、ファンからは「味が染み込んで美味しそう〜」「最高最強の肉じゃがですね」「具が大きくて美味しそう！」「根昆布とどんこ、にんにくを入れるんですか♪レシピ嬉しいです」「お料理上手」との声が。
また、使用する肉への問いかけには「関西だから牛肉しか知りません」「母が東京出身ですが、豚肉です」「こちら名古屋ですが、我が家は牛肉だったような」「私は 福岡ですが肉じゃがは 牛肉派です」「牛肉油っぽくて苦手です 豚か鳥もも肉です」など、さまざまな回答が寄せられている。
