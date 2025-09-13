¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤òÅÁÃ£¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï13Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤È²ñ¤¤¡¢ÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÅÞÆâ¤ÎµµÎö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡£Æñ¶É¤ÎÃæ¡¢À¯ºö¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬½ÐÇÏ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢5¿Í¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡»Ù±ç¼Ô¤È¤Î²ñ¹ç¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ñÌ±¤¬°ìÈÖµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤ä¼£°ÂÂÐºö¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤ÏºòÇ¯¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¸õÊä¡£1²óÌÜÅêÉ¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎµÄ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÉ¼¤Ç¿¤ÓÇº¤ß¡¢9¸õÊäÃæ3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£