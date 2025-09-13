Aぇ! group佐野晶哉、朝ドラ初出演が決定「ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！」 来春『風、薫る』新キャスト発表
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、佐野晶哉（Aぇ! group）の出演が決定した。今作が朝ドラ初出演となる。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
佐野晶哉が演じる島田健次郎は、新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深い。りんの良き相談相手になっていく。
――「風、薫る」に出演される意気込み
6年前、僕が所属するAぇ!groupを結成した当時から、ばあばに「まぁはいつ朝ドラに出るんや？」って急かされていました。「ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！」叶えられてよかった。親孝行おばあ孝行できます。たくさんの方から長年愛されてきた朝ドラに、「風、薫る」に出演できることを心から光栄に思います。明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢さないように、皆さんの朝に温もりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたいと思います。
――連続テレビ小説出演歴
小学生のころ、朝ドラが始まると同時に学校に登校していました。毎朝のあの時間に心躍らせる家族の風景が印象的です。
