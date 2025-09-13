【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 1ー1 京都サンガF.C（9月12日／エディオンピースウイング広島）

【映像】パワーシュートでピッチに巨大穴を開けた瞬間

京都サンガF.CのFWラファエル・エリアスが、パワーシュートで芝生に大きな穴を開けた。その後の振る舞いを含め、珍しいシーンがSNSで話題になっている。

J1リーグ第29節で京都とサンフレッチェ広島が対戦。その18分のことだ。

カウンターからパスをもらったエリアスは、ペナルティーエリアの手前まで進入する。DF佐々木翔が正面を塞いできたが、左足を一閃。シュートは枠を大きく越えたが、強く軸足を踏み込んだピッチには大きな穴が開いた。

解説・森崎浩司氏は「いや〜、芝生がえぐれましたね」と驚き、「踏み込んだ時に芝生がえぐれましたね。それだけ普段シュートを打つ時に強く踏み込んでいるんでしょうね」とコメント。広島を拠点に実況をしている江本一真氏も「見たことのないえぐれ方をしていましたね」と苦笑し、「このスタジアムはWEリーグの（サンフレッチェ広島）レジーナも使いますので、稼働率が高いピッチではあるんですけど」と補足した。

珍しい光景に、ファンもSNS上でリアクション。「エリアスが落とし穴作った（笑）」「エリアスさんのシュートで芝生えぐれたwww」「エリアスのシュートでスコップ一杯分の芝生めくれてて草」「ピースウイングの芝のめくれ方がエグい」「芝生破壊だけは勘弁してくれ」「日向小次郎みたいに芝エグってるやん」「シュート軸足でこんな芝生えぐれるもんなの？」「踏み込みどんだけ重いんだ」「あんなアニメみたいに芝生えぐれんて」「ピースウイング壊さんでくれ」「珍しく宇宙開発…ってピッチどうなってんの？」と驚愕している。

まさかのハプニングに対して、エリアスは掘り起こされた芝生を両手で丁寧に扱い、“穴埋め作業”を行った。この姿にはファンからの「シュートを撃った後に芝を元に戻している所が素晴らしい」「ピッチを直すエリアスかわゆ」という声が寄せられている。

なお、エリアスは88分に強烈な反転シュートで同点ゴールを決め、チームの勝点1獲得に貢献した。今節で5試合連続ゴールとなり、今季16ゴール目で得点ランキング単独トップに立っている。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）