¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö13Æü¸á¸å3»þ¤ËÆ±16°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥È¥ë¥³¤Î¥³¥Ð¥Á´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤ò¡Ö´í¸±¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤È·Ù²ü
ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¥È¥ë¥³¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃË»Ò¤â½÷»Ò¤ËÂ³¤±¤È½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¸þ¤±µ¤¹ç¤¬¤Ï¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥í¥Ü¥À¥ó¡¦¥³¥Ð¥Á´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤ÈÁª¼ê¤Î¼Á¡¢¤½¤ì¤é¤òÆüËÜ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë´í¸±¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹¿È¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÄ¹Ç¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤ÏÇ¯¡¹ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢郄¶¶ÍõÁª¼ê¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë2¿Í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø 郄¶¶Íõ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¥È¥ë¥³¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í½Áª°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£½éÀï¤òÁ°¤Ë郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤Ï¡Öº£¥È¥ë¥³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥ë¥³Àï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿201ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Î¤ÇÎÉ¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½éÀï¤Ë¸þ¤±½àÈ÷ËüÃ¼¡£
¡Ú»î¹çÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¡Á¡¡vs ¥È¥ë¥³¡Ê16°Ì¡Ë
9·î15Æü¡Ê·î¡Ë15:00¡Á¡¡vs ¥«¥Ê¥À¡Ê11°Ì¡Ë
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë22:30¡Á¡¡vs ¥ê¥Ó¥¢¡Ê75°Ì¡Ë
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡