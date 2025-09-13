¡ÖÉ×¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¤¬²ñ¸«¡Ä¥«¡¼¥¯»á¤Î³èÆ°¤ò°ú¤·Ñ¤°¤È¤Î·è°Õ¤âÌÀ¤«¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥æ¥¿½£¤Ç½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤À¯¼£³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¤¬²ñ¸«¤·¡¢ÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ ¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢É×¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬É×¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈà¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÍ§¾ð¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¡¦¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î³èÆ°¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¹Ô¤¯¤È¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¡£
12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿½ÆÃÆ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ïÁ°¤Ë²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥«¡¼¥¯»á¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥æ¥¿½£ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃ±ÆÈÈÈ¤È¤ß¤é¤ì¡¢»à·º¤Îµá·º¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£