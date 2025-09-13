KOYABU SONIC³«Ëë¡¡¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¤Ë¡Ö°¦¥³¡¼¥é¤Î²Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾®äØ
¡ÖKOYABU SONIC 2025¡×¤¬13Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¾®äØÀéË¡Ê52¡Ë¤Î²»Æ¬¤Ç2008Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ä¥½¥Ë¡£13²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤â¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ä¥½¥Ë½é½Ð±é¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÔ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢Æ²Á°¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ý¥¤¥º¥óÈ¿Ä®¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ëºåËÜ¡¢°¦¥³¡¼¥é¡¢¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤À¤¬¡¢±éÁÕ³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥Õ¥é¥¤¡×¡ÖÅû¹á¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤·¡¢¾ìÆâ¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¥³¥ä¥Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¿¤·¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¾®äØ¤Ï¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¾å¼ê¡ª¡¡°¦¥³¡¼¥é¤Î²Î¤¬¤¤¤¤¡£ºåËÜ¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡©¡¡³§¤µ¤ó¤ÎÌÜÀþ¤Ï°¦¥³¡¼¥é¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï14¡¢15Æü¤â¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£