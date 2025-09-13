

動物のなかには、第三の目や第三のまぶたをもつものがいます（写真：らい／PIXTA）

茂みから飛び出して素早く獲物を捕らえるネコ、嗅覚の強さから麻薬探知犬として活躍するイヌ、大量の草を効率よく消化するウシ……等々、動物たちの身体機能は人と大きく違います。

さまざまな動物の体を比べてみると、かれらが周りの環境にあわせて独自の進化を遂げてきたことがわかり、その生態や身体機能、病気の秘密が見えてきます。

獣医病理医としてさまざまな動物の体や病気を調べている中村進一さんの著書『不思議でおもしろい動物たちの「からだの中」の話』から、一部抜粋してお届けします。

第三の目をもつ動物

手塚治虫の漫画『三つ目がとおる』、鳥山明の漫画『ドラゴンボール』、冨樫義博の漫画『幽☆遊☆白書』などには、3つの目をもつキャラクターが登場します。

また、私が幼い頃、額にある第三の目を使えば透視ができたり、普段見えないものまで見えるようになるとテレビの超能力特集でやっていて、三番目の目があれば、何か特別な力を発揮できるようなイメージがあります。

ところが実際に、第三の目をもつ動物がいるのです。

ムカシトカゲ（トカゲにそっくりですがトカゲではありません）や、一部のトカゲ、カエル、魚類などには、頭頂部に頭頂眼（とうちょうがん）と呼ばれる第三の目があります。

頭頂眼をおおっている皮膚や鱗は透明になっていて、まるで角膜のようで、内部には水晶体、網膜、視細胞や神経節細胞など、目と同じ構造があり、そこから神経線維が脳の一部（間脳）につながっています。

このように構造は目と似ているのですが、頭頂眼ではものを見ることはできなくて、光の刺激を受け取って体温を調節したり、ホルモンを分泌したりしていると考えられています。

一方、私たち哺乳類には第三の目はありませんが、実はその名残があります。

松果体（しょうかたい）という、脳の奥の方にある構造です。松果体はメラトニンというホルモンを分泌する器官として働いており（内分泌器官といいます）、1日のリズム（概日リズムといいます）を形成する役割を果たしています。

朝に目を覚まして光を浴びると、そこから14〜16時間後の夜間にメラトニンの分泌量が増えます。すると、体温や血圧が下がり、睡眠が促されます。

メラトニンは睡眠と覚醒のリズムを調整し、体内時計の役割を果たしています。松果体からメラトニンがつくられるためには朝に光を受け取ることが大切なので、夜にスマホやパソコンの光や明るい照明を浴びてしまうと、メラトニンの分泌が抑制されて、体内時計が乱れてしまうのです。

松果体は、受精卵から体ができていく発生の段階で、頭頂眼と左右一対の器官として形成されます。2つのうち一方は頭頂眼になり、もう一方が松果体になるのですが、頭頂眼は哺乳類やそのほか多くの動物では退化しました。

漫画に出てくるような3つめの目は私たちにはありませんが、松果体という形で脳の奥に第三の目はあるともいえますよね。

第三のまぶたをもつ動物

まぶた（眼瞼：がんけん）は漢字では目蓋と書くように、眼球の表面をおおって、目を保護する役目をしています。

人では上下に2枚の眼瞼（上眼瞼と下眼瞼）がありますが、動物では3つめの眼瞼として、第三眼瞼（瞬膜：しゅんまくともいいます）をもつものがいます。

イヌやネコを飼っているならご存知の方も多いでしょう。両目の内側の目頭（内眼角ともいいます）の部分にある、白色〜やや薄いピンク色をした膜のような構造物が、第三眼瞼です。

第三眼瞼は角膜を保護したり、涙を分泌して目の乾燥を防ぐ役割を果たしています。

哺乳類のなかでも、砂漠に生息するラクダやミーアキャットは、砂から目を守るために、第三眼瞼がとても発達しています。

鳥類や爬虫類、カエルなどでは第三眼瞼はさらに発達しており、まばたきの際に白い膜が水平方向に動いて目の表面をおおう様子が瞬間的にみられることがあります。

これらの動物では、第三眼瞼はワイパーや保護メガネの役割を果たしていて、砂やごみが目に入ったり、角膜が傷ついたりすることを防いでいます。ペンギンのような水中を潜る動物では、第三眼瞼は半透明をしていて水中メガネのような役割も果たしているのです。

なお、人では目頭にピンク色をした痕跡が残っている程度で、第三眼瞼は失われており、結膜半月襞（けつまくはんげつひだ）と呼ばれています。

イヌやネコが白目をむいたように眠っているのを見かけることがありますが、あれは眼球の筋肉が眼球を後ろに引っ張ることで、第三眼瞼が目の表面におおいかぶさり、白目をむいたように見えているのです。

イヌや、ときにネコでは、第三眼瞼が先天的な異常やけがなどによって赤く腫れ上がって突出するように見えることがあり、この状態をチェリーアイ（第三眼瞼腺逸脱）と呼んでいます。

チェリーアイを放置すると、目に炎症が起きたりドライアイの原因になったりするので、早めに動物病院に連れて行ってあげてくださいね。

ウサギの目が赤い理由

瞳の色は黒色や茶色、グレー、青色など人によって異なりますが、これには瞳（虹彩）に含まれているメラニン色素の量が関係しています。メラニン色素が多いと黒っぽくなり、少ないと青くなります。

白いネズミやウサギは、目が赤いですよね。このように全身が白い動物はアルビノといって、先天的にメラニン色素をもっていません。

虹彩や網膜や脈絡膜といった目の構造にもメラニン色素がないために、中の血管が透けて見え、赤い目になるのです。

虹彩のメラニン色素は光を吸収し、余分な光を目に入れないようにしています。網膜のメラニン色素は、光を感じ取る視細胞を保護しています。また、脈絡膜のメラニン色素も、瞳孔以外から余分な光が入ってこないようにしています。

アルビノの動物は、虹彩や網膜、脈絡膜にメラニン色素がないために、眼球の中で光がハレーションを起こしやすい状態になっています。写真を撮るときも、太陽光や照明の光がレンズに入り込むことで、ハレーションを起こしますよね。

アルビノの動物は、その珍しさからペットとして人気の種類もいますが、基本的に光に弱い動物なので注意してあげてくださいね。

瞳孔の形が違うわけ

虹彩の真ん中には丸い穴が開いていて、ここが瞳孔です。虹彩には瞳孔を開いたり閉じたりする2種類の筋肉（瞳孔括約筋と瞳孔散大筋）があって、光量が強いときは、瞳孔の大きさを小さくして目に入る光の量を少なくし、反対に、光量が少ないときは瞳孔を大きく開いて光を多く取り入れようとします。





人やイヌは丸い瞳孔をしていますが、ネコやキツネといった夜行性（実際には明け方と夕暮れが活動時間）の動物は、瞳孔が小さくなるときには縦に細長いスリット状の形になります。

縦長の瞳孔のメリットは、瞬時に瞳孔を大きくしたり小さくしたりすることができるところにあります。

ネコを飼っている方は、暗い部屋では大きく丸い瞳孔が、電気をつけたら瞬時に細長い瞳孔に変わるのをよく目にしますよね。ネコやキツネは茂みなどに隠れて獲物を狙う待ち伏せ型の捕食者であり、瞬時に瞳孔の大きさを変化させることで、的確に獲物に狙いを定めることができるのです。

一方、ウシやヤギ、ウマなどは横長の瞳孔をしています。これらはいずれも常に外敵に狙われやすい草食動物であり、横長の瞳孔の方が広い視野を確保するのに有利なのでしょう。

（中村 進一 ： 獣医師、獣医病理学専門家）