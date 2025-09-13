Ìþ¤··Ï°Ëâ¾¤´¡ª¡Ö¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è²þÁ±·Ï¥·¥ç¥¿°Ëâ¡×¤¬¥µ¥¤¥³¥ß¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï
¡¡¡¡Cygames¤Ï9·î13Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤Ë¤ÆÌ´Ä»È¬½Å»á¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è²þÁ±·Ï¥·¥ç¥¿°Ëâ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²»¤ò±£¤·¤ÆÝµ¶þ¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÃÜ¡¦²ÖÉ©¥¤¥Î¥ê¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¿ÀÊÝÄ®¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°Ëâ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë°Ëâ¤¬¸½¤ì¤Æ――¡£
¢¢¡Ö¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è²þÁ±·Ï¥·¥ç¥¿°Ëâ¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤¬²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤ë¤±¤É¸¥¿ÈÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤°Ëâ¤È¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡ª
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é²È¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼ò¤ÇÎ®¤·¹þ¤àËèÆü¤À¤Ã¤¿¼ÒÃÜ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¤´¤Ï¤ó¤äÁÝ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¤ä¡ÖËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê°Ëâ¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤¬²¹¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤ä³Ø¹»Åù¤ÇÈè¤ì¤¿°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
(C) Yae Yumedori / Cygames, Inc.