ÅìÊý¿Àµ¯¡¢EXO-CHANYEOL¡¢NCT DREAM¡ÄSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ë²Ú5ÁÈ¤¬Âç½¸·ë¡ª
ËÜÆü9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M:ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤ÎÂè2½µÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ4Âç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î1¤Ä¤Ç¡¢BoA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SUPER JUNIOR¡¢¾¯½÷»þÂå¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëK-POP¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ó¤ÊSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10ÁÈ¤ò¾·¤¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡ÅìÊý¿Àµ¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Âè2½µÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢EXO-CHANYEOL¡¢NCT DREAM¡¢RIIZE¡¢NCT WISH¤Î5ÁÈ¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Red Velvet¤Î³Ú¶Ê¡ØPsycho¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸åÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬Â³¡¹¡£
¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤á¤¿¤¤¡ªÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÆæ!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤Îµ¿Ìä¡¢¼ÁÌä¤Ë²¿¤Ç¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Hearts2Hearts¡¦¥«¥ë¥á¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ²Î¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡©
NCT DREAM¤Î¥¸¥§¥Î¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¤Îº¢¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤º¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦EXO¤Î¡ØGrowl¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¥Á¥ç¥ó¥í¤«¤é¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤Î¡Ø¼öÊ¸-MIROTIC-¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤¤â¡£
NCT DREAM¤ÈNCT WISH¤¬NCT¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ê¥ì¡¼¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ØBTTF¡Ù¤È¡Øpoppop¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡Ù¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢EXO-CHANYEOL¼«¿È¤âºî»ìºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥½¥í¶Ê¡Ø¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¡¢RIIZE¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¡È¥Ð¥Ã¥°¡É¤ÎÃæ¿È¤òRIIZE¼«¿È¤ÎÌ´¤ä¾ðÇ®¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ØBag Bad Back¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¡¢¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¡É¤â¡£
ÇòÇ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥é¥¹¥È¡¢ÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÈÀ¸¡É¤ÎÉ½¾ð¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸«¤»¤ë¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¥á´é¡¢EXO-CHANYEOL¤ÎÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢º£²ó¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥ó¥Û¡§¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡§¡ÖPsycho¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
EXO-CHANYEOL¡§¡Ö½é¤á¤Æ¥½¥í¤ÇÆüËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
NCT DREAM¡¦¥¸¥§¥ß¥ó¡§¡Ö¥È¡¼¥¯¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âNCT DREAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤êÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
NCT WISH¡¦¥·¥ª¥ó¡§¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×