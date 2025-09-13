11月28日に公開される蒔田彩珠主演映画『消滅世界』の特報映像と場面写真が公開された。

本作は、芥川賞作家・村田沙耶香の長編小説を映画化する人間ドラマ。本作が長編映画監督デビュー作となる映像ディレクター・川村誠が脚本・監督を務めた。

物語の舞台は、人工授精で子どもを産むことが当たり前になった世界。そこでは、夫婦間の性行為はタブーとされ恋や性愛の対象は“家庭の外”の恋人か、二次元キャラというのが常識に。そんな世界で“両親が愛し合った末”に生まれた主人公・雨音（蒔田彩珠）は、母親に嫌悪を抱いていた。 家庭に性愛を持ち込まない清潔な結婚生活を望み、夫・朔（胗俊太郎）以外のヒトやキャラクターと恋愛を重ねる雨音。 だがその“正常”な日々は、夫と移住した実験都市・楽園（エデン）で一変する。

主人公・雨音を蒔田、雨音の夫・朔を胗俊太郎が演じるほか、恒松祐里、結木滉星、富田健太郎、清水尚弥、霧島れいか、松浦りょう、山中崇、眞島秀和、岩田奏らが共演に名を連ねる。

特報映像は約20秒の中、印象的なカットで構成された映像内に「生殖は人工授精」「恋は二次元」「性が消える時」「結婚も家族も消える」というワードが並び、「消えるのはーー愛か、世界か」という言葉で締め括られている。

あわせて3点の場面写真も公開。雨音との会話中に気分が悪くなった朔がトイレに駆け込み、心配した雨音が様子を見に来る様子、高校生から親友の雨音と樹里（恒松祐里）が同窓会に参加した際、うつむく雨音に樹里がそばで寄り添う姿、そして学生時代の雨音と水内（結木滉星）の2人の姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）