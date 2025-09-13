¡¡9·î11Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹âÉÍ»Ô¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ­¤¬¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¡¢Âç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢23ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÉÍ»ÔÈ¬È¨Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¿ù±ºÎËÍÆµ¿¼Ô(23)¤Ç¡¢11Æü¸á¸å¡¢¹âÉÍ»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÁ°¤òÁö¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¼Ö¤ÇÄÉÆÍ¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿44ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢º¸¤Îº¿¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¿ù±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ­²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Áê¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£