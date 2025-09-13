

BMWの新型R1300RT。圧倒的なパワーとウインドプロテクション、電子制御がもたらす安全・快適性により、高速クルーズはまさに敵ナシ。別格の走りだ（写真：BMW MOTORRAD）

【写真を見る】BMWの最新モデル「R1300RT/R1300R」のディテールを詳しく確認する（28枚）

BMWから伝統の水平対向エンジンを搭載するRシリーズの最新版、グランドツアラーの「R1300RT」とロードスターの「R1300R」が登場。ドイツ・ミュンヘンで開催された国際メディア試乗会からケニー佐川がレポートする。

【写真】BMWの最新モデル「R1300RT/R1300R」のディテールを詳しく確認する（28枚）

半世紀の血統を受け継ぐ、究極のグランドツアラー

BMWが誇るプレミアムツアラー「R1300RT」がついにベールを脱いだ。舞台は本拠地ミュンヘン。格納庫のような広大なプレスセンターに整然と並ぶ新型RTを目にした瞬間、胸の高鳴りを抑えられなかった。前作R1250RTからじつに6年ぶりのフルモデルチェンジ。エンジンから車体、電子制御までゼロから設計された注目の1台である。

RTシリーズといえば、1978年に登場した初代R100RT以来、ツアラーの代名詞として“快適かつ速く遠くへ”という命題を突き詰めてきた存在。最新モデルも大柄なカウルを纏った威風堂々とした姿は健在だが、その中身はまさに最新技術のショーケースだ。



水冷4ストローク水平対向2気筒DOHC 4バルブ1300ccエンジン。排気量を広げてビッグボア×ショートストローク化、R1300GSやR1300Rと同じ最高出力145ps/7750rpm、最大トルク149N・m/6500rpmを発揮（写真：BMW MOTORRAD）

心臓部には、新開発の水冷水平対向2気筒（フラットツイン）1300ccエンジンを搭載。最高出力145ps、最大トルク149Nのシリーズ最強スペックを誇り、BMW独自の可変バルブ機構「シフトカム」が低速から高速までシームレスな加速を引き出す。ひとたびスロットルを開ければ、重厚さの中に潜むスポーティな躍動感が顔を覗かせる。

フレームはスチールとアルミを組み合わせた新設計。軽量ホイールや進化版サスペンション「EVOテレレバー」「EVOパラレバー」との相乗効果で、俊敏性と安定感を絶妙に両立する。さらに「ダイナミック・シャシー・アダプテーション」が走行モードに応じて自動で車高や減衰を最適化。ツーリングマシンからスポーツバイクまで、ワンタッチでキャラクターを変えるのだから驚きだ。



10.25インチの横長フルカラーTFTディスプレイを搭載。オプションの「オーディオPRO」は左右に高性能スピーカーを装備する（写真：BMW MOTORRAD）

快適装備もぬかりない。電動スクリーンや可変ラゲッジに加え、クラッチ＆シフトを自動化する「ASA」も選択可能。10.25インチの大型TFTメーターはナビやオーディオを直感的に操作でき、ハイエンドオーディオが旅の時間を豊かに演出する。空力面でも可変ディフレクターを新採用し、天候を問わず快適なライディングを約束してくれる。

安全装備はアクティブ・クルーズ・コントロール（ACC）から衝突警告、コーナリングABSにいたるまで最新世代を網羅。ライディングモードも「ロード」「レイン」「エコ」に加え、「PRO」でさらに自在に調整可能だ。

半世紀の伝統を受け継ぎつつ、最新テクノロジーで再定義された新型R1300RT。ラグジュアリーとダイナミズムを融合させたその完成度は、まさにグランドツアラーの頂点にふさわしい。

0-100km/h加速3.25秒、スーパーカー級の俊足



R1300Rの走行シーン。新機能DSAの威力も相まって軽快でスポーティな走りが楽しめる。Rシリーズ最強のハンドリングマシンと言っていいだろう（写真：BMW MOTORRAD）

一方の「R1300R」は、ツアラー然としたRTとはまるで正反対。余計な装備をそぎ落としたロードスターの姿にBMWらしいエッセンスが凝縮されている。パワーユニットはRTと共通スペックの最新水冷ボクサーを専用の軽量コンパクトなボディに搭載し、0-100km/h加速はわずか3.25秒という、4輪で言えばスーパーカー並みの驚異的な瞬発力を誇る。

注目は世界初となる可変スプリングレートサスペンションを採用した「ダイナミック・サスペンション・アジャストメント（DSA）」。従来のセミアクティブサスが減衰やプリロードを制御するだけだったのに対し、DSAはついに“バネの硬さ”まで電子制御で模擬的に可変。ツーリングでは柔らかく、ワインディングでは一瞬で踏ん張りを効かせる──。まさに“魔法の足”と呼ぶにふさわしい革新だ。



R1300GSでもお馴染みの6.5インチのフルカラーTFTディスプレイを標準装備（写真：BMW MOTORRAD）

そのほかにも、ライディングモードや自動変速可能なASA、フルインテグラルABSプロやコーナリング対応トラクションコントロールを標準装備し、ACCや衝突警告といった高度な安全アシストもオプションで選べる。もちろんラゲッジやシートヒーターといった快適装備も抜かりない。先進技術を惜しみなく投入し、サーキット走行からツーリングまで幅広くこなせるスポーツネイキッドに仕上がっている。

RTが“旅の王者”なら、Rは“ストリートの闘士”。新型R1300Rは、BMWのエンジンとして最も由緒ある水平対向2気筒＝ボクサーが秘める本能的な走りを、もっともダイレクトに味わえる1台といえるだろう。

R1300RT試乗インプレッション

快適でスポーティ、圧巻の超高速クルーズ



DCAにより、一瞬にしてツアラーからコーナリングマシンへと変貌。重量級マシンにもかかわらず軽快なコーナリングを楽しめる（写真：BMW MOTORRAD）

初めて跨った瞬間、思わず「軽い」と口にしてしまった。否、物理的には重いのだが、バランスの良さがそう感じさせる。R1300RTは歴代モデルの重厚なイメージを覆し、意外なほどスリムでシャープなシルエットをまとっている。直線的なデザインは都会的な洗練を感じさせると同時に、シートひとつとっても細部にまでBMWらしい職人の手仕事が宿っている。

スターターボタンを押すと、新世代1300cc水冷ボクサーが静かに目を覚ます。スロットルをわずかにひねれば、豊潤なトルクがまるで湧き水のように立ち上がり、背中を穏やかに押してくれる。市街地の交差点でも高速の合流でも急峻な峠道でも、つねに余裕があり、決して粗野ではない。力強さの中に安心感があるのが、このエンジンの真骨頂だろう。



フロントカウルの真ん中には、アシストの要となるレーダーセンサーを装備。その下にあるのがフルLEDヘッドライト（写真：BMW MOTORRAD）

郊外のワインディングに差しかかると、RTの別の顔が現れる。ステアリングに軽く入力した瞬間、巨体を忘れるほど素直にリーンし、まるでマシンが意思を持っているかのようにラインへ吸い込まれていく。立ち上がりではトルクの塊が路面を蹴り出し、装備を満載した車重280kgのグランドツアラーとは思えぬ俊敏さで駆け抜けていく。走り始めて30分もすれば、自分の感覚とマシンが一体化し、スポーツバイクに乗っているような錯覚さえ覚えるほどだ。

DCAが解き放つ新次元のコーナリング

新型RTの最も革新的な部分は、「ダイナミック・シャシー・アダプション（DCA）」だ。走行モードを切り替えるだけで、車高、サスペンションの硬さ、キャスター角まで瞬時に変化。最初はコンフォートモードで街道を走ったが、フラットで安定した車体姿勢と柔らかなサスペンションに包まれ、路面の凹凸を吸収する滑らかさに驚かされる。



新採用の可変サイドディフレクター。手動式でタブをつまんで下げれば適度な風をコックピットに送り、上げれば風や雨をしっかりガード（写真：BMW MOTORRAD）

それがワインディングでダイナミックモードに切り替えると、車高はわずかに上がり、前傾姿勢へと変化。サスペンションは引き締まり、コーナーへの入力に即座に応答するとともに、フロントの接地感が増して車体がまるで意志を持って旋回するかのように鋭く曲がっていく。DCAのおかげで、長距離ツーリングの疲労感を残さずにスポーツバイク並みの攻めの走りが楽しめるのだ。さらにPROモードにすれば、車体の挙動はより敏感になり、重いパニア装備やタンデムでも路面をしっかりと捉える。この“二つの顔”を瞬時に切り替えられる体験は、まさに現代ツアラーの贅沢な醍醐味である。

そして高速道路はまさにRTの独壇場！ 舞台は速度無制限で知られるドイツ名物・アウトバーンだ。ACCをオンにすれば、前走車との距離も自動で調整され、さらりと流しながら旅そのものに没入できる。さらに超高速域において、電動スクリーンと可変式ディフレクターが作り出すエアプロテクション性能は驚異的。気が付くとメーター表示は200km/hを超えていたが、そこに恐怖心はなく、まるで透明なカプセルに包まれたように静かな空間が広がっていた。



2人乗りも快適だ。パッセンジャーシートは幅広くフラットでライダーとの一体感が持てるデザイン。なんとヒーター付き（写真：BMW MOTORRAD）

より快適にスポーティに、ワインディングの走りを楽しみ、疲れ知らずで長距離を走破する。ソロで峠を駆け抜け、夜でも安全に宿へたどり着く。あるいはパッセンジャーと日本一周を目指す旅もリアルにイメージできる。まさにBMWが提案する“旅の自由”を体現するグランドツアラーである。

R1300R試乗インプレッション

研ぎ澄まされた運動神経、R史上最も攻められる



カウルはないが空力特性に優れ、上体を軽く伏せれば、ウェッジシェイプされたフォルムが風を切り裂く（写真：BMW MOTORRAD）

エンジンに火を入れた瞬間、全身を包むのは圧倒的なオーラ。今回試乗したのは、BMW史上最も攻めた「パフォーマンス」仕様だ。スポーツサスペンション、軽量ホイール、グリップ力に優れたタイヤなど、細部に宿る本気の装備が走り出す前からその存在を主張する。クラッチをつなげば、スッと前に出る軽快さ。低重心がもたらす直線の安定感、ボクサー独特の滑らかなリーンフィールに、思わず笑みがこぼれる。

ライディングモードを「ダイナミックPRO」に切り替えれば、豹変するのがR1300Rの真骨頂。中速域から炸裂する怒涛のトルクにアクセルを任せれば、速度計の数字が体感を軽々と超えていく。ワインディングでは切り返しの軽さとリズムの速さが際立ち、重量級ボクサーを抱えたバイクとは思えない軽快感だ。

世界初搭載となるDSAに注目



駆動系はRシリーズ定番のシャフトドライブにEVOテレレバーの組み合わせ。長くなった片持ち式スイングアームにより路面追従性もアップ（写真：BMW MOTORRAD）

そして注目すべきは、世界初となる「ダイナミック・サスペンション・アジャストメント（DSA）」。走行中の荷重や路面変化に応じて、減衰力だけでなくスプリングレートまで自動調整する画期的なシステムで、高速コーナーやブレーキングでも前後サスペンションが一体となって硬さを最適化。旋回中に「まだ攻められる」と感じる余裕を生み出す、新次元の安定感だ。



オプションの「ヘッドライトPRO」では速度と車体の傾きに応じてライトを照射する角度と距離を調整する機能が付く。上部にレーダーセンサーを装備（写真：BMW MOTORRAD）

スポーツ性能と旅の快適性の両立も秀逸。最新ブレンボ製ブレーキやコーナリングABS、トラクションコントロール、MSR（エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール）などの電子デバイスがライダーを支え、どんな道でも安心して走れる。標準モードに戻せばサスペンションはしなやかに、エンジンは穏やかになり、街中でも快適なロードスターに早変わりする。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

新型R1300Rは、史上最強ボクサーツインの爆発力とDSAがもたらす魔法の安定感、俊敏さと快適性を見事に融合。スポーツ志向のライダーも、旅を楽しみたいライダーも、満足させる懐の深さを持つ、BMWロードスターの未来像だ。

（佐川 健太郎 ： モーターサイクルジャーナリスト）