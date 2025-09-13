2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』にAぇ! groupの佐野晶哉が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

朝ドラ初出演となる佐野が演じるのは、りん（見上愛）の良き相談相手・島田健次郎。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、りんにとって心強い存在になっていく。

佐野晶哉（島田健次郎役）コメント●『風、薫る』出演への意気込み6年前、僕が所属するAぇ! groupを結成した当時から、ばあばに「まぁはいつ朝ドラに出るんや？」って急かされていました。「ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！」叶えられてよかった。親孝行おばあ孝行できます。たくさんの方から長年愛されてきた朝ドラに、『風、薫る』に出演できることを心から光栄に思います。明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢さないように、皆さんの朝に温もりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたいと思います。

●連続テレビ小説について小学生のころ、朝ドラが始まると同時に学校に登校していました。毎朝のあの時間に心躍らせる家族の風景が印象的です。

（文＝リアルサウンド編集部）