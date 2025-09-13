timelesz『タイムレスマン』が初のGP帯進出！「海外ドラマ並みのテンポ感とストーリー展開が見どころかな（笑）」（菊池風磨）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フジテレビので毎週火曜24時15分から放送されているtimeleszのレギュラー冠番組『タイムレスマン』がGP帯に初進出。

9月27日21時から全国ネットの「土曜プレミアム」枠で、初のスペシャル番組が放送される。

■途中いたるところでメンバーがリタイア!?

記念すべき初のSPとなる今回は、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」で、8人みんなで参拝をすることに。江戸時代から愛される“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら三重県の伊勢神宮を目指す一大ツアーを敢行する。

…というわけで、ある日の早朝、スタート地点の東京タワーに集合したtimeleszメンバー。最初の進行係である佐野瑞樹アナウンサーから今回の企画趣旨を告げられた8人は、お伊勢参りが満喫できると知って大喜び。さっそく東海道新幹線に乗るべく品川駅へと向かうこととなり、メンバーの前に全長8.57メートルのリムジンが登場すると、一同はますます盛り上がる。

しかしその刹那、佐野アナからまさかのひと言が…。「残念ながら、ここで１人脱落となります」。このリムジンは9人乗りだが、とある理由でメンバーは7人しか乗ることができないというのだ。なんとも無慈悲な宣告を突きつけられ、あっけにとられるメンバーたち。そう、今回の旅は、途中いたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”なのだ。

ただし、一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができるとあって、8人は気を取り直し、脱落者を決めるゲーム対決に挑むのだった。

リムジンに乗り込むことができない最初の脱落者を決めるゲームは、レギュラー放送でもおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”オリジナル競技「立道（たてどう）」。はたして、スタート早々に脱落してしまうことになる不運なメンバーは、いったい誰だ!?

■波乱必至の「東海道中！脱落旅」の行方は

こうしてにぎやかに幕を開けた「東海道中！脱落旅」は、その後も、新幹線の車内や、豪華クルーザーの船上など、様々な場所を舞台に展開。机の上でペットボトルを滑らせて、机の端ギリギリで止める「止め道（とめどう）」など、番組発の新ゲームも多数登場する他、東海テレビの朝の情報番組『スイッチ！』の生放送にサプライズ出演するなど、本人たちもまったく予想がつかないまま、壮大な旅が繰り広げられていく。

各ポイントで、いったいどのメンバーが脱落してしまうのか、脱落したメンバーはその後復活できるのか、そして8人は全員そろって伊勢神宮での参拝を叶えられるのか。さらに、あっと驚く超豪華ゲストも登場予定。一時たりとも目が離せない、波乱必至の『タイムレスマン』初のスペシャルをお見逃しなく。

■番組情報

フジテレビ 土曜プレミアム『タイムレスマン』

09/27（土）21:00～23:10

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

