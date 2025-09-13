早すぎた名機「バーチャルボーイ」が令和にまさかの復活　Nintendo Switchでプレイ可能に

9月12日22時から配信された「ニンテンドーダイレクト」にて、「Nintendo Switch Online + 追加パック」に新たなラインナップとして「バーチャルボーイ」が追加されることが発表されました。

配信開始は2026年2月17日。当時のデザインを再現した専用ハードも発売されます。

■ 「早すぎた名機」バーチャルボーイがまさかの復刻

バーチャルボーイは、1995年7月21日に任天堂から発売されたゲーム機。ゴーグル型ディスプレイを覗き込むことで、左右の目に異なる映像を表示し立体感を演出するという、当時としては斬新な“バーチャル・リアリティ”体験を売りにしていました。

その外観から「赤い眼鏡」とも呼ばれ、当時の希望小売価格は1万5000円。デスクトップに据え置いて遊ぶ仕様はユニークでしたが、発売されたタイトルはわずか19本。商業的には短命に終わり、「早すぎた名機」として語り継がれてきました。

そんなバーチャルボーイが令和にまさかの復活。今回発表された「バーチャルボーイ Nintendo Classics」では、当時のデザインを忠実に再現した専用ハードにNintendo Switch、あるいはNintendo Switch 2本体を差し込むことでプレイ可能に。

この専用ハードはマイニンテンドーストアにて、Nintendo Switch Online加入者限定で購入可能で、すでに予約受付を開始。価格は9980円（税込）で、紙製の簡易モデル「ペーパーモデル」（2980円・税込）も登場しています。

■ 配信タイトルは15タイトル

配信されるタイトルはローンチタイトルでもあった「マリオズテニス」をはじめ、「ワリオランド」「バーチャルボーイゴルフ」「マリオクラッシュ」「ジャック・ブラザーズの迷路でヒーホー！」など、15タイトルを予定。

「スペースインベーダー」「Vテトリス」「ギャラクティックピンボール」など、アーケード色の強い作品もラインナップされています。本体の特色上、他機種に移植されていないタイトルばかりなので、未プレイのファンにとってはまさしく朗報と言えるでしょう。

発売から30年を経ての復活に、SNS上では「任天堂がさらに好きになった」「ついに時代が追いついた」といった期待の声が続出。

独特な立体視ゲームがNintendo Switchでどのように再現されるのか、そして“早すぎた名機”が現代のユーザーにどう受け止められるのか、注目が集まります。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025091301.html