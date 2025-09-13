中国のSNS・小紅書（RED）に8日、「日本の青信号点滅は『早く渡れ』という意味じゃなかった」との投稿があり、反響を呼んでいる。

在日中国人とみられる投稿者は「青信号の点滅は『もうすぐ赤になるから急いで渡れ』という意味だとずっと思っていた」とした上で、日本の交通ルールに関する資料の写真をアップ。そこには「青色の灯火の点滅」の説明として「（歩行者などは）道路の横断を始めてはいけません。横断中の歩行者はすみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません」と記されている。なお、自転車等も「横断を始めてはいけません」と書かれている。

これに中国のネットユーザーからは「終わった。私は点滅したらいつも突っ込んでいってた。陰口を言われそう」「私も急いで渡れだと思ってた。（日本で）3歳の娘が私の手を引いて『おまわりさんがチカチカ信号はもう行けないよって言ってた』。信じてなかったけど、免許を取る時になって本当だったことが分かった（泣笑）」「劇場版の名探偵コナンでも警察官が同じこと言ってたね。それから意味を知ってる」「私も日本で免許取ったから知ってる」「私は点滅すると急かされてる感じがして嫌だから、いつも次の青まで待ってる」といった声が上がった。

また、「初めて知った。でも日本人もそうして（点滅したら急いで渡って）いると思う」「大阪人なら突っ込んでくでしょ」「私が見たことあるのは点滅すると突っ込んでいく人ばかり」「東京には赤でも渡る人もいる」「同じように自動車信号の黄色も『急いで通過せよ』じゃない」「黄色はわれわれにとって加速の合図」「日本人も黄色で加速してる。中には赤になっても通過する車もある」「歩行者用信号の点滅も自動車用信号の黄色も同じで、もともとの意味は『渡ってはいけない』。でも、みんな加速して通り過ぎる」といったコメントが寄せられている。

なお、中国でも青信号の点滅の意味は日本と同様だ。（翻訳・編集/北田）