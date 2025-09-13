陸上の世界選手権が９月１３日に開幕。

東京では３４年ぶり２度目の開催で、男女のマラソン競技は１４日に女子、１５日に男子が国立競技場発着の一部周回コースで争われる。スピードを競う平坦な道あり、難所の坂あり、折り返し点ありと、マラソンコースには様々な見どころがあるが、４２．１９５キロのルートはどのようにして決まるのか。専門家に聞いた。（編集委員 千葉直樹）

２０２１東京五輪のコース担当者に聞いた

日本陸上競技連盟・競技運営委員長の鈴木一弘さんは、２０２１年に１年延期で開かれた東京オリンピック・パラリンピックのマラソンコースの設計に、当時の大会組織委員会陸上競技スポーツマネジャーとして関わった。五輪のマラソンは暑さ対策を理由に、競歩競技とともに札幌市に移転となったが、作られた東京のコースはパラリンピックで使用された。

公道を使用するマラソンを行うには、様々な関係者との折衝が必要になるが、コースを決める時にまず大事なことは何か。

鈴木さんは「参加者が何人で、どこに集めて、どこで解散させるかということです」と話す。スタートとゴールフィニッシュの場所をどこにするか。マラソン大会も多種多彩で、参加者数も五輪や世界選手権の１００人規模から、市民マラソンの何千、何万人まである。東京でこれまで行われたオリンピックや世界選手権、大きな競技レースはほとんどが国立競技場発着のコースだ。「競技場発着は必ずしも原則ではありませんが、トイレや、更衣、救護、記録発表のために既設の施設や設備がある。仮設で造らなくて済むことを考えれば、競技場が一番いいということになります」

発着点が決まれば、次はどこを通るかというコースの線引きになる。ここから先は「東京オリンピック・パラリンピックのコース」が決まるまでの話だ。

最近は「観光ルート」が定番に

最近の都内のマラソンでは、東京ドームや銀座、浅草など観光名所を巡るコースが定番になっている。鈴木さんのチームは、他の路上競技の検討チームと一緒に東京オリ・パラのコースの基本概念について話し合った。（１）東京の名所、魅力を見せる（２）戦略上、日本選手が勝てるような地の利があった方がいい（３）観戦する人にスピード感を味わってもらえるように、記録が出て、競技性が高まるようなコース（４）後々、他の大会でも使えるような“レガシー”となるコース――などの意見が出た。

（２）と（３）について。平坦なコースでは日本勢が海外勢のスピードに対して優位に立てない。最近の東京のマラソンでは、序盤が下り、終盤が上りで勝負どころとなる「四谷の坂」がルートにあり、東京五輪のコース（最高点が四谷４丁目の標高約３４メートル）の全体高低差は約３３メートルだった。だがこの坂は、東京五輪のために盛り込まれたわけではない。０６年まで行われた東京国際マラソン、０８年まで行われた東京国際女子マラソンも国立競技場発着で、通るルートは２０２１年東京五輪と一部異なるが、四谷〜市谷見附〜飯田橋の高低差のあるルートを通っていた。

「以前からコースになっていた場所で、必然的に要件がそなわっていたということです。でも、結果としてはあの場所が勝負どころになるという『競技性』ができたわけです」と鈴木さんは話す。今から３４年前の１９９１年に東京で開かれた世界選手権のマラソンでは、東京国際、東京国際女子と同じ「平和島折り返し」のコースが使われた。

警察に認められなかった「ルート原案」

コースのコンセプトが固まり、実際にルートを選定していくが、そこには得も言われぬ苦労があるという。「原案を作って、それをまず警察に見てもらいます。交通規制や警備をお願いするので、警察との折衝が一番重要です」

鈴木さんが組織委員会に出向した時にすでに出来上がっていた、たたき台とも言える原案があった。国立競技場発着で、東京の観光名所を巡りながら、１本のルートを往復するシンプルなコースだった。当時の日本陸連幹部の「周回とか一方通行はマラソンじゃない。マラソンの故事にならって、往復でなければだめだ。『戦勝報告』という発想で、行って帰ってくるのがマラソンのあるべきコース」という考え方が反映されていた。

ところが、このコースは警察に認められなかった。何がいけなかったのか。「（コースが）東京駅を囲うような形になっていた。『東京駅には多くの車両も出入りする。スタートからフィニッシュ、プラス前後の準備と撤収の時間も含めて全面通行止めにするなんてありえない』ということでした」

図面上で何度も修正を重ねた末に、１年半くらいたって最終案ができ、国際競技統括団体（ＩＦ）であるワールドアスレチックス（世界陸連）にも承認された。やはり東京駅の周囲を走るが、１本のルートの単純往復ではないので、封鎖時間が短くて済み、これはオーケーが出た。

修正を繰り返す過程では、かつての定番コースだった平和島折り返し案も俎上(そじょう)に上がったが、基本概念の（１）「東京の名所、魅力を見せる」という点でやや物足りない。最終的には、変化に乏しくて、見た目の面白さに欠ける一部区間を削り、その代わりに、競歩コースとして予定されていた皇居前の内堀通りが「景色がいい」ということで二重橋前まで伸ばして追加された。

「銀座で競歩」が実現しなかった理由とは

コース決定までの折衝先は警察以外にも道路管理者やルート沿道の商店、ビルのオーナー、自治体（区）など、多岐にわたる。時には個別の折衝が必要になるが、「うちのところを通ってほしい」という希望もあれば、「ごみの収集や、商売の邪魔になるから困る」という意見もある。

「競歩のコースを決める時に、銀座の中央通りを通行止めにしてやりたいという話がありました。でもテレビやラジオの中継拠点を作る際、仮設の建物や大きな中継車両のために道路を封鎖しなければならず、営業補償が難しい。また、大会スポンサーとの絡みで、テレビに何度も映り込んでしまう沿道のお店の看板を隠さなければいけないとか、いろいろな事情で実現はしませんでした」

加えて、ＩＦの意向もある。ワールドアスレチックスは近年、周回コースを推奨する傾向にある。五輪では２０１２年ロンドン大会で初めて周回コースが初めて採用され、この時のコースは曲がり角が約百か所あった。１６年リオデジャネイロ大会もカーニバル会場を発着点として海岸沿いを３周するコースだった。２１年東京大会でも、当初は「１０キロを４周」という要望が伝えられたという。結果的に移転した札幌市のコースも、急な変更で十分な時間がなく、市中心部を２周する形で決着した。今年９月に東京で行われる世界選手権も１周１３キロを２周する一部周回の形式だ。

「周回」が世界のトレンドに

一般的なワンウェー（片道）のコースや往復コースの中でもかつての平和島折り返しや、１９６４年東京五輪の「調布市折り返し」のように特定の方向に長く延びるコースと比べ、周回コースは全体的なエリアが狭まるため、沿道に配置する放送機材や競技役員、警備員などの数を抑制でき、コスト削減や運営の負担軽減につながる。

だが、公の機関や病院、企業、公共交通機関、住宅などが過密な大都市の中心部で完全な周回コースにしてしまえば、長時間の封鎖によって閉じ込められてしまうエリアでの公共サービスや企業活動、住民の生活に与える影響は大きく、デメリットも大きいだろう。

さまざまな折衝や調整を経てコースができ、マラソンは陸上競技の人気種目として世界にも発信される。４２．１９５キロには、アスリートの華やかな姿だけではなく、ルート作りに携わった関係者の知恵と努力も映し出される。

アベベ、円谷の１９６４東京五輪はなぜ甲州街道に

話は昭和の時代にさかのぼる。アベベ・ビキラ選手（エチオピア）が優勝し、円谷幸吉選手が日本勢最高の銅メダルを獲得した１９６４年東京五輪のマラソンコースが決まった経緯は、大会組織委員会が１９６６年に発行した公式報告書に記されている。

「国立競技場が都心に近い市街地内にあるため、ここを起点、終点とするコースは、どの方向を選ぶにしても繁華街を通過せざるをえない。道路の一般交通がきわめて混乱している東京市街地をできるだけ避けて、すみやかに郊外に出られるコースを検討した結果、江戸時代からの街道である甲州街道が選ばれた」

高度経済成長期の「交通戦争」と言われた時代、整備の途上にあった都心の道路は都電も網の目のように走っていて飽和状態だった。そこで道路幅が広くて歩道があり、舗装もされ、比較的平坦なコースとして選ばれたのが甲州街道で、調布市飛田給（今の味の素スタジアム前）が折り返し点となったのは、国立競技場からの距離で決まった「偶然」だった。

閑話休題。マラソンコース案を作る段階では地図のソフトウエアなどを使用して距離をとる。競技場発着であればトラックで、競技場でなければ折り返し点で誤差の調整をするのが一般的なやり方だという。その後、公式コースとして記録の承認を受けるためには、全長を正確に計測する作業が必要になる。コース計測員が前輪に距離計を取り付けた自転車でコースを走り、正確に距離を測っていく。新規に計測する場合、仮に１センチでも距離が短い場合は、記録の公認はされない。コース距離が万が一にも短くならないように、自転車計測では０．１％を付加して１０００メートルを１００１メートルで計算するので、コースは「４２．１９５キロプラス４２メートル」の間に収まれば良いということになる。