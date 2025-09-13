お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえが１３日に更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「サクッとバタやん」のショート動画で、子供が通う保育園で「先生に唯一言ったことがある」と振り返った。

くわばたは「わたし、あまり先生たちに『これやめて下さい』とか『こんなことしないでください』とかあんまり言ったことないのよ、言いそうやけど」と保育士にあまりリクエストなどはしてこなかったと述べた。続けてくわばたは「でも、唯一言ったことがある。先生達がＥＸＩＬＥやったかな…」と運動会で保育士全員がダンスを披露したことがあったと明かした。

くわばたは「うわぁ、すごいなーと思ったけど」と感激したものの、「わたし、先生がいっつも夜とか遅いお迎え行くときとか、練習してるの知ってたの。運動会って子供達を見に行くとこかやから、先生が踊ってくれるのは申し訳ないって書いた記憶がある。練習のことも考えて」と保育士が従来の仕事に加えて運動会のためにダンスの練習も遅い時間までしていたことを述べた。「みんな子供達を見に行ってるから『踊ったりするの大丈夫ですよ』みたいな書いた気がする」と保育士の業務の大変さを考えて、運動会でのダンス披露はしなくてもいいのではと伝えたことを明かした。

すると翌年からなくなったそうで、くわばたは「わたしの一言じゃないと思うよ。そんな話をママ友として、みんなも書いてくれたんかな」とし、「保育士さんて大変やから。運動会のときは子供のことでむちゃくちゃ大変やのに、自分たちもダンス覚えなあかんって大変過ぎると思う」と負担が大きいことに思いをはせた。

コメント欄には「保育士さんたちからかなり感謝されてると思います」「一度始めると何年も続いて辞め時がわからなくなる事あるよね。りえさんの言葉が良いきっかけになったんだと思う」などと共感の声がいくつも届いた。