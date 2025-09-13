¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò°ì¤Ä¤Ë¡Ä¡×¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡¡ÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤Ç»Ù±ç¼Ô¤ËÅÁÃ£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
²ñ¹ç¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤ÏÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Êª²ÁÂÐºö¡¢¼£°ÂÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£ÌîÅÞ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò³è¤«¤·Á°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àô»á¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¶É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊª²ÁÂÐºö¡¢¼£°ÂÂÐºö¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò»ä¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àô»á¤Ï¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤Î°ìÉô¤ä¿ûÉûÁíºÛ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Ø±Ä¤¬¡¢¾®Àô»á»Ù±ç¤Î½àÈ÷¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬²ñ¸«¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤âÍè½µ²ÐÍËÆü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ä¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤âÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ï2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿5¿Í¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£