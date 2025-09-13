地元支援者との会合に出席する小泉農相（中央）＝１３日、横須賀市（代表撮影）

小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は１３日、横須賀市内で開かれた地元支援者との会合で石破茂首相の後継を選ぶ自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）へ出馬する意向を表明した。会合後、後援会幹部は記者団に「小泉氏は、この難局でひとつでも前に進める力になれるとしたら、という思いで応援してくれている仲間とともに挑戦する気持ちを固めた、と語った」などと説明した。閣僚で出馬の意向を固めたのは林芳正官房長官に続き２人目。前回総裁選の決選投票で敗れた高市早苗前経済安全保障担当相ら５人による戦いとなる公算が大きくなった。

小泉氏は当選６期で環境相、党選対委員長などを歴任、４４歳。父は小泉純一郎元首相で選挙区は横須賀、三浦市で構成。総裁選出馬を巡っては１２日の閣議後会見で「地元の支援者の声を伺いながら最終的に判断したい」と説明していた。

総裁選へは林、高市両氏のほか茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保担当相が出馬の意向を固めている。小泉氏は９人が立った前回総裁選で議員票獲得で１位だったが党員票で高市、石破両氏に離され、上位２人よる決選投票に進めなかった。