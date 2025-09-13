¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¡¢12Æü¤ÎÍ½ÄêÈô¹Ô¤ËÂ³¤Ãæ»ß¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬È¯É½
ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹Å¸¼¨Èô¹Ô¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü(9¡¿13)¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¦¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÆ±Æü¡¢X¤Ç¡Ö¡Ø½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡ÙËÜÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤ª¤±¤ë#¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤Ï¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´±¿¹Ò¤È¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤¬13Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ê¤ÉÅÔÆâ¤Î¾å¶õ¤ÇÅ¸¼¨Èô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü12Æü¤ÎÍ½¹ÔÈô¹Ô¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£