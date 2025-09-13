【「シャッフルアイランド」カップルインタビューVol.1：フィーナ＆かつよし】初対面の夜にキスをした運命の2人 交際の近況は
【モデルプレス＝2025/09/13】8月28日に放送された最終話で完結したABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」で成立したカップルにモデルプレスインタビューを実施。フラダンサーの平瀬フィーナ（フィーナ／24）と、プロサッカー選手の君島克佳（かつよし／27）カップルにお互いの好きなところや交際の近況を聞いた。【Vol.1】
【写真】「シャッフルアイランド」で成立した美男美女カップル、キス寸前ラブラブショット
シリーズ史上最多6組のカップルが成立した今シーズン。2人は、今シーズンの新ルールであるブラックボードによって導かれ、それぞれ違う島にいるときに合流し、初対面で一夜をともにすることに。意気投合の末、その晩にキスをするほど進展し、見事成立となった。
ー お互いの好きなところは？
かつよし：感情を表情に出して素直に表現できるところが好きです。
フィーナ：私は逆で、言葉にするのが苦手なので、言葉で伝えてくれるところが好きです。
ー カップルの近況を教えてください！
かつよし：お付き合いをしています。
ー 相手の新しく知った一面は？
かつよし：今は日本に帰ってきていて、フィーナちゃんの家にお邪魔することがあるんですけど、めちゃくちゃおいしい手料理を作ってくれます。
フィーナ：私は、島にいる間もそうかなと思うことはあったのですが、おっちょこちょいなところが見えて、そこも可愛いなと思います。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆フィーナ＆かつよしカップル、交際の近況直撃
◆「シャッフルアイランド Season6」
